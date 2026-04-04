¿Chivas vs Pumas Pasa por un Canal Gratis Hoy? A Qué Hora Juegan y Cómo Ver Partido de Liga MX

Este fin de semana dos de los equipos más populares del futbol mexicano se enfrentan y si aún no sabes a qué hora juega Chivas vs Pumas ni dónde ver el partido del Guadalajara hoy, acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del partido en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 13 de la Liga MX Clausura 2026.

Este viernes 3 de abril dio inicio la Fecha 13 de la Liga MX 2026, por eso en una nota ya te dijimos cómo quedaron los primeros partidos, donde Tigres sufrió un duro revés y Necaxa se metió de lleno en la pelea por un boleto para la Liguilla del futbol mexicano. La jornada de este fin de semana culmina con el Guadalajara vs Pumas.

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¿A qué hora juega Chivas vs Pumas hoy por la Jornada 13 de la Liga MX 2026?

El juego del Guadalajara contra Pumas ya tiene horario definido. El partido se juega a las 20:07 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 5 de abril. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Akron.

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El Rebaño Sagrado es el líder del torneo, por lo que el equipo de Gabriel Milito querrá seguir en lo más alto de la Tabla General de la Liga MX 2026. Por otro lado, el cuadro de la UNAM debe sumar, pues actualmente ocupan la cuarta posición, pero Pachuca acecha solamente una unidad por debajo.

¿El partido Chivas vs Santos pasa por un canal gratis?

Lamentablemente ningún canal va a pasar la transmisión del Guadalajara vs Pumas en vivo gratis, ya que la única opción para mirar el encuentro es vía online por una app de streaming de pago.

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¿Dónde ver Chivas vs Pumas en vivo?

Si no cuentas con ninguna opción para ver la transmisión del partido, en N+ te traeremos el LiveBlog del Chivas vs Pumas, con el minuto a minuto online gratis en vivo, para que cheques cuánto van, el resumen y el resultado final del juego de la Liga MX 2026.

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