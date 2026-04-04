Lakers Pierden a Luka Doncic y Austin Reaves por Lesión de Cara a los Playoffs de la NBA

Los Lakers de Los Ángeles han confirmado que dos de sus grandes figuras, Luka Doncic y Austin Reaves, quedarán fuera por lo que resta de la temporada regular debido a lesiones sufridas en el enfrentamiento del pasado jueves contra el Oklahoma City Thunder.

El reporte médico indica que Doncic padece una distensión de segundo grado en el tendón de la corva izquierdo, una reincidencia que lo mantendrá alejado de las duelas al menos dos semanas antes de ser reevaluado. Por su parte, Reaves enfrenta un panorama más complicado tras confirmarse una lesión de grado 2 en el músculo oblicuo, lo cual proyecta un tiempo de recuperación de entre cuatro y seis semanas. Esta situación no solo los deja fuera para el cierre de la campaña, sino que pone en serio riesgo su participación en la primera ronda de los Playoffs.

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El impacto de Luka Doncic en su primer año como Laker

La llegada de Luka Doncic a los Lakers transformó por completo la dinámica del equipo, llevándolos a pelear por los primeros puestos de la Conferencia Oeste. Hasta el momento de su lesión, el esloveno estaba firmando una campaña de nivel MVP, promediando números de élite: 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes por partido.

Su capacidad para controlar el ritmo del juego y su química con LeBron James habían convertido a Los Ángeles en el tercer sembrado del Oeste. Sin su principal generador de juego, el entrenador JJ Redick deberá buscar soluciones inmediatas para no perder terreno en la tabla de posiciones en los cinco juegos restantes del calendario, pero sobre todo para el arranque de la postemporada.

¿Cuándo comienzan los Playoffs de la NBA?

El cronómetro no se detiene para los Lakers. La temporada regular finaliza el próximo 12 de abril, y el inicio de los Playoffs de la NBA está programado para el sábado 18 de abril, precedido por el torneo Play-In.

Con apenas dos semanas de margen, la organización angelina se enfrenta a una carrera contra el tiempo. Aunque el equipo ha ganado 16 de sus últimos 19 encuentros, la ausencia de Reaves (quien promediaba 23.3 puntos) y la incertidumbre sobre el tendón de Doncic dejan al conjunto púrpura y oro en una posición de extrema vulnerabilidad justo cuando se define el destino de la temporada.

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DB