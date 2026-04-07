El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes, 7 de abril de 2026, el cese al fuego bilateral con Estados Unidos. Además, anunció que ambos países negociarán un acuerdo de paz en Islamabad a partir del 10 de abril, durante las dos semanas que dure el alto a las hostilidades, según la agencia EFE.

Israel también se sumó al alto al fuego, según declaró un alto funcionario de la Casa Blanca a medios estadounidenses, citado por Al Jazeera.

El pacto llega tras semanas de la Operación Furia Épica y un ultimátum que horas antes amenazaba con reducir a Irán a la "edad de piedra".

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La declaración que selló el acuerdo

Fue el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi quien formalizó la postura de Teherán en un comunicado emitido desde la capital iraní. Agradeció la mediación de Pakistán y explicó las condiciones bajo las cuales Irán acepta detener sus operaciones.

"Si se suspenden los ataques contra Irán, nuestras Poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas", declaró Araghchi, quien agregó que durante las dos semanas de tregua "será posible el paso a salvo por el Estrecho de Ormuz vía coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán".

El canciller también precisó que la decisión de Teherán responde a la solicitud pakistaní y al anuncio de Trump de aceptar "el marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones", así como a una propuesta estadounidense de 15 puntos presentada en paralelo.

¿Qué exige Irán para firmar la paz?

Reuters reveló el contenido de la propuesta iraní de 10 puntos que está sobre la mesa en Islamabad. Según la prensa estatal de ese país, el documento contempla tránsito controlado por el Estrecho de Ormuz en coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes. También menciona el fin de la guerra contra Irán y sus grupos aliados. Además, incluye la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de las bases militares en la región.

La agencia también reportó que la propuesta incluye el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias contra Irán, el pago de una indemnización a Teherán y la liberación de activos iraníes congelados.

Trump calificó el documento como "una base viable para la negociación" y señaló que ambos países "han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores".

Pakistán, el mediador que frenó el ataque

La tregua no habría llegado sin la intervención directa de Islamabad. El primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir pidieron a Trump que detuviera el ataque planeado para esta noche, a cambio de que Irán aceptara la apertura completa e inmediata del Estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo.

"Accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!", escribió Trump en Truth Social, asegurando que sus fuerzas "han cumplido y superado todos los objetivos militares" de la operación.

Un giro de 180 grados en pocas horas

El anuncio llegó después de un día de amenazas escaladas. Trump había advertido que el Ejército estadounidense podría atacar centrales eléctricas, puentes e infraestructura iraní, fijando la medianoche GMT como plazo límite.

Horas antes del pacto, el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, calificó el lenguaje de Trump como "profundamente irresponsable y sumamente alarmante", acusándolo de revelar abiertamente "su intención de cometer crímenes de guerra".

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Tres días para llegar a Islamabad

Las negociaciones formales empiezan el jueves 10 de abril en la capital pakistaní. Trump describió la tregua de dos semanas como el tiempo necesario para "finalizar y concretar el Acuerdo" y destacó el cambio en el liderazgo iraní como un factor que abrió la puerta al diálogo.

Con información de agencias.

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CT