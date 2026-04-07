Contaminación Bacteriana, Posible Causa de Muertes por Sueros Vitaminados en Sonora

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSa), dio un informe sobre el caso de los sueros vitaminados en Sonora, por el que murieron 6 personas y 2 siguen hospitalizadas, una de ellas en estado grave.

En la conferencia mañanera de hoy, 7 de abril de 2026, el secretario de Salud señaló que de acuerdo con los exámenes de laboratorio, hay “una evidencia de que, a lo mejor, existe alguna contaminante bacteriana, porque tuvieron cifras de glóbulos blancos muy altos y coagulación intravascular, fenómenos que se asocian a sepsis”.

Kershenobich dijo que se está analizando que tenían los sueros que mataron a 6 personas, en Sonora, “porque no nada más fueron mezclas de vitaminas, sino de algunas otras sustancias e -incluso- en otros casos, se anunciaron como células madre, que obviamente no van a servir”.

El secretario de Salud mencionó que el análisis de estos casos es determinar qué sucedió, si fue el suero o el contaminante. Además, hizo un llamado a la población para tener cuidado en la administración de este tipo de productos.

Apuntó que muchos de los sueros de preparaban en la clínica, que contaban con registro, y se aplicaban a domicilio, por lo que se tiene que analizar con cuidado qué pasó al interior de inmueble.

Agregó que la clínica donde se aplicaron los sueros vitaminados fue clausurada y que el médico que administraba los sueros ya fue identificado.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, detalló que la Fiscalía General de Sonora es la encargada de investigar el caso y que la Secretaría de Salud está interviniendo, mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para determinar qué fue lo que ocurrió, deslindar responsabilidades y cancelar tanto la clínica como a las personas que resulten responsables.

La Fiscalía de Sonora, a través de sus peritos, está investigando el caso de los sueros vitaminados, informó la presidenta Claudia Sheinbaum; agregó que la Cofepris analiza qué fue lo que ocurrió. pic.twitter.com/NieKzyhsa2 — NMás (@nmas) April 7, 2026

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Sueros vitaminados no sirven para nada

El secretario de Salud pidió a la población comprender que “muchos de esos sueros no van a servir para nada” y explicó que las personas “lo reciben con sus vitaminas y la orinan ese día y se van”.

Además, llamó a la población a acudir a lugares “que tengan un registro sanitario en forma”.

El secretario de Salud comentó que es frecuente que la gente se ponga “una borrachera” y luego “un suero para tratar de reanimarse o hidratarse, por lo que “es muy importante analizar qué fue lo que sucedió”, pues “obviamente se ponen una gran cantidad de sueros en el país”.

Sobre el caso de los sueros vitaminados en Sonora, David Kershenobich informó que son 10 las personas afectadas, seis de ellas perdieron la vida y una se encuentra delicada; detalló que la clínica fue clausurada. pic.twitter.com/Ugjf16nPud — NMás (@nmas) April 7, 2026

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Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

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RMT