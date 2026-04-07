Realizan Cateos para Capturar a Probable Responsable de Suministrar Sueros Vitaminados en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó este martes que mantiene acciones permanentes orientadas a la localización y captura del probable responsable de la administración de sueros vitaminados que derivaron en el fallecimiento de seis personas y al momento cuatro afectados, dos dados de alta y dos más hospitalizados en estado delicado.

En la madrugada de este día como parte de los actos ministeriales se llevaron de manera simultánea tres cateos en distintos domicilios de Hermosillo , con el objetivo de ubicar y detener al probable responsable con el fin de presentarlo ante la autoridad jurisdiccional.

La Fiscalía continúa desarrollando las investigaciones conducentes para lograr su captura y, de manera paralela, ha emitido las alertas interestatales e internacionales correspondientes, con el propósito de evitar que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia.

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