El Baño de la Nave Orión Ya Sirve, pero los Astronautas de Artemis II Usan Métodos Alternativos

Aunque la misión Artemis II ha representado un éxito rotundo para la NASA, los tripulantes de la nave Orión han enfrentado algunos inconvenientes tan inesperados como bochornosos. Desde el primer día del viaje, los astronautas han reportado problemas con el baño.

En la primera noche de la misión Artemis II , Christina Koch reportó un problema con el inodoro y después bromeó con ser una “plomera espacial”.

, reportó un problema con el inodoro y después bromeó con ser una “plomera espacial”. Durante una ronda de preguntas y respuesta, Jared Isaacman , administrador de la NASA, bromeó con que se pondría atención al baño para la misión Artemis III.

, administrador de la NASA, bromeó con que se pondría atención al para la misión Artemis III. El retrete de la nave Orión tiene un sistema especial para recolectar residuos sin gravedad.

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Inodoro de la nave Orión ya sirve, pero astronautas han usado “métodos alternativos”

Aunque ya opera correctamente el inodoro a bordo de la nave, la tripulación ha tenido que recurrir a “medios alternativos”, según ha reconocido la propia NASA. En conferencia de prensa, Rick Henfling, director de vuelo de la misión, admitió que el sistema para recolectar residuos no ha funcionado conforme a lo esperado:

“El retrete permanece operativo. El reto en el que estamos trabajando es en evacuar el tanque de aguas residuales. La ventilación es mucho menor a lo que estábamos esperando, así que hemos tenido que recurrir a otros métodos alternativos al baño”.

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El retrete espacial a bordo de la nave Orión costó 23 millones de dólares. Sin embargo, ha presentado problemas desde el primer día e incluso se ha reportado que despide “olor a quemado”.

Ante las fallas constantes, este lunes la NASA pidió a los astronautas de Artemis II que no usaran el inodoro de la nave Orión. El mismo día en que la tripulación realizó un sobrevuelo histórico alrededor de la Luna, la agencia espacial les pidió que “utilicen los urinarios de contingencia plegables”, además de dispositivos semejantes a pañales para adultos.

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Durante una ronda de preguntas y respuestas, el astronauta Victor J. Glover bromeó a los futuros tripulantes de la misión Artemis III que se preparen y aprendan a usar el baño espacial:

“Cómo haces la maleta tiene un gran impacto en cómo vivirás el viaje. Cosas como la comida y los productos de higiene. Saber cómo funciona el sistema de deshecho de residuos, la tecnología que se usa, cómo funciona, estar familiarizado con ella”.

Al respecto, Jared Isaacman, administrador de la NASA, prometió que se revisaría el funcionamiento del baño para futuras misiones.

¿Cómo se va al baño en el espacio a bordo de la nave Orión?

El baño a bordo de la nave Orión tiene un obstáculo fundamental que no existe en la Tierra: la falta de gravedad. Como explica el astronauta Scott Kelly en el libro Resistencia: un año en el espacio (Debolsillo) en el espacio los baños suele usar un sistema de succión que recoge los residuos.

Por su parte, el astronauta Chris Hadfield menciona en su libro Guía de un astronauta para vivir en la Tierra (Ediciones B) que la orina se procesa y reutiliza para proveer a los tripulantes de agua. “No me gustaba pensar demasiado en la parte de la orina cuando disfrutaba una fría bolsa de agua”, escribió el canadiense que viajó a bordo de la Estación Espacial Internacional.

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Durante la reciente conferencia de prensa sobre el avance de Artemis II, Lori Glaze, administradora asociada de la NASA, aseveró que el “inodoro está funcionando perfectamente”. Según precisó, el problema se ubica “en el drenaje, la capacidad de ventilar”.

Días antes, Judd Frieling, director de vuelo de Artemis II, señaló que las fallas en el inodoro a bordo de Orión se debían a “un problema con la evacuación de los residuos”. Y añadió: “Parece que probablemente tenemos orina congelada en la línea de ventilación”. De momento, se ha pedido a los astronautas no utilizar el baño espacial de 23 millones de dólares.

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Con información de EFE