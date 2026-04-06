¿Qué Inspira a los Astronautas de la Artemis II? Tripulación Responde a Preguntas del Público

Después de sobrevolar la cara posterior de la Luna, la tripulación de la misión Artemis II ha tenido dos conversaciones públicas. Primero sostuvieron una llamada con Donald Trump, quien los felicitó por el éxito de la misión, y posteriormente han conversado en una conversación con el público y periodistas.

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¿Qué sorprendió más a los astronautas que sobrevolaron la Luna?

La primera pregunta fue formulada por Jared Isaacman, administrador de la NASA. El funcionario les pidió que nombraran la experiencia que más les sorprendió, pese a que se habían preparado años para ella.

El canadiense Jeremy Hansen señaló la sorpresa de admirar en vivo la cara posterior de la Luna, experiencia para que no estaba preparado a pesar de haberle dedicado varios años:

“Te vuela la cabeza. Es una experiencia extraordinaria y estamos muy agradecidos por ello”.

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Por su parte, Christina Koch mencionó que para ella fueron especiales las maniobras para corregir la trayectoria y controlar la nave de forma manual:

“Fue espectacular estar en una nave espacial y volarla de forma manual”.

¿Qué inspira los astronautas de la Artemis II?

Después de los astronautas respondieron sobre qué les inspiraba. Al respecto, Reid Wiseman, comandante de la misión señaló que la respuesta ha ido cambiando a lo largo de su vida. Si bien al principio le emocionaba la experiencia de volar, ahora le inspira especialmente su familia:

“Creo que mientras envejeces tu respuesta va cambiando. Cuando era joven, ver un avión volando sobre mi cabeza me emocionaba. Y cuando llegas a la media edad, piensas en el liderazgo, en cambiar el mundo. Ahora después de cumplir 50 piensas en tu familia”.

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¿Qué consejo darían a la tripulación de la misión Artemis III? Aguas con el baño

La misión Artemis III pidió un consejo a sus colegas de la misión Artemis II. La siguiente misión sobrevolará a menor altitud la Luna, con miras a preparar el alunizaje de la misión Artemis IV. Al respecto, Victor J. Glover dio un importante consejo a los próximos astronautas: empaquen bien y aprendan cómo usar el baño espacial:

“Cómo haces la maleta tiene un gran impacto en cómo vivirás el viaje. Cosas como la comida y los productos de higiene. Saber cómo funciona el sistema de deshecho de residuos, la tecnología que se usa, cómo funciona, estar familiarizado con ella”.

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Al respecto, Jared Isaacman señaló a modo de broma que se trabajará para resolver los problemas del baño a bordo de Orión, que ya se ha descompuesto en dos ocasiones durante el viaje.

Por su parte, el diccionario Merriam-Webster preguntó a los astronautas qué palabras les venían a la cabeza cuando pensaban en su viaje. Al respecto, Christina Koch señaló que la principal palabra para ella era “humildad”.

A la pregunta de cómo cambió su visión del planeta Tierra y del futuro estelar de la humanidad, Victor Glover respondió:

“Hay muchos caminos posibles por los que podría ir. Creo que el viaje es global, pero su impacto es local. Ver la Tierra como una sola unidad. Las formas en las que podemos impactar directamente en la gente, que puedo abrazar y hablar y mostrar amor y gratitud. Eso permanece”.

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