Sheinbaum Insiste en Contradicción sobre Caso de ‘El Mayo’: “Hubo Mentira” de Ken Salazar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, insistió en que hay una contradicción en el caso de la detención de Ismael El Mayo Zambada, quien fue aprehendido hace casi dos años en Estados Unidos de América (EUA), cuando llegó junto con Joaquín Guzmán López en un avión.

Durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 9 de julio de 2026, la mandataria nacional refirió que durante la captura, funcionarios de ese país dijeron una cosa, pero ahora hay otra versión.

La polémica reavivó luego de que se diera a conocer que el FBI presentó en una exposición el avión en el que se trasladó a Zambada, como si hubiera sido un operativo de dicha agencia. Pese a que el día de la captura se indicó que las autoridades estadounidenses no participaron en el operativo para la detención en México.

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presenta el avión en una feria, como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción. El exembajador (Ken Salazar) dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI (…) El problema es que hay una contradicción y de acuerdo con la Fiscalía (General de la República) hay falta a la verdad por parte del exembajador, eso es lo que planteamos”, puntualizó.

¿Violación a la soberanía?

La titular del Ejecutivo federal manifestó que la importancia del asunto es saber si hubo una violación a la soberanía de México.

“El fin no justifica los medios”, comentó al decir que “qué bueno” que el narcotraficante está detenido, “pero el asunto es si hubo una violación a la soberanía en esa detención”, sostuvo.

“Lo primero que para nosotros es relevante y debe ser relevante para todos los mexicanos es la violación a la soberanía (...) Porque ellos dijeron una cosa cuando viene la llegada de estos dos narcotraficantes a Estados Unidos y después dicen otra cosa, que sí participó directamente la agencia, es más, muestran el avión como un operativo".

Pero además del tema de la soberanía, hizo alusión a lo que ocurrió posteriormente en Sinaloa, la violencia desatada por el conflicto interno en el grupo delictivo, provocado “por ellos”.

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Ven omisión y mentira por parte de Ken Salazar

Ante esta situación, consideró que hubo omisión y mentira por parte del exembajador Ken Salazar.

“En este momento consideramos que hubo omisión, mentira, por parte del exembajador, por eso le planteamos a la Fiscalía que incorpore esta parte en la carpeta de investigación, es muy relevante”, abundó.

De acuerdo con Sheinbaum, será la FGR la que determine si hay algún delito que se cometió en México.

“Nosotros decidimos enviarlo directamente a la Fiscalía porque además tenían una carpeta de investigación abierta por este caso”, dijo y añadió que sí se pidió información al FBI y al actual embajador estadounidense.

SPB