Sheinbaum Insiste en Contradicción sobre Caso de ‘El Mayo’: “Hubo Mentira” de Ken Salazar

La presidenta de México considera que hubo omisión y mentira por parte del exembajador de Estados Unidos

Ismael "El Mayo" Zambada escucha al intérprete judicial durante audiencia en EUA, el 15 de enero de 2025. Foto: Reuters | ArchivoIsmael "El Mayo" Zambada escucha al intérprete judicial durante audiencia en EUA, el 15 de enero de 2025. Foto: Reuters | Archivo

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La presidenta de México, Sheinbaum, señala omisión y mentira en el caso de 'El Mayo'. ¿Qué papel jugó el FBI y el exembajador Ken Salazar? Conoce los detalles de esta polémica.

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