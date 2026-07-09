Volcadura de Tráiler Provoca Cierre Total de Carretera Mante-Tula

La circulación permanece cerrada en ambos sentidos de la carretera Mante-Tula, tras la volcadura de un tractocamión de doble remolque.

Volcadura de Tráiler Provoca Cierre Total de Carretera Mante-TulaFoto: SSP Tamaulipas

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Volcadura de tráiler en km 85 de Mante-Tula bloquea ambos sentidos. Autoridades trabajan para despejar la vía. Conduce con precaución.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+