Volcadura de Tráiler Provoca Cierre Total de Carretera Mante-Tula

Las autoridades de seguridad en Tamaulipas informaron esta mañana de jueves que la circulación permanece cerrada en ambos sentidos de la carretera Mante-Tula, luego de la volcadura de un tractocamión con doble remolque ocurrida a la altura del kilómetro 85.

De acuerdo con el reporte, el accidente se registró en el tramo La Cima-Tula. La unidad transportaba un remolque y un semirremolque tipo plataforma.

Volcadura de Tráiler en Tamaulipas Mantiene Bloqueada Carretera

Las autoridades informaron que no se reportan personas lesionadas; sin embargo, la vialidad continúa bloqueada mientras se realizan las maniobras correspondientes para retirar la pesada unidad.

Elementos de la Dirección de Tránsito Estatal asignados a este tramo mantienen un operativo de seguridad y control vehicular en la zona.

Se ha recomendado a los automovilistas extremar precauciones, respetar las indicaciones del personal en el lugar y, de ser posible, considerar rutas alternas.