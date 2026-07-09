Liberan a Profesor que Agredió a Policías en Enfrentamiento con Padres y Maestros en Ixtapaluca

El profesor fue detenido al intentar evitar, junto con otros docentes y padres, el arresto de un maestro, acusado de hacer tocamientos a un menor

Enfrentamiento de policías con padres y maestros en escuela de Ixtapaluca.Foto: N+

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Liberan a profesor detenido por agredir policías mientras defendía a colega acusado de abuso.

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