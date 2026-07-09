Liberan a Profesor que Agredió a Policías en Enfrentamiento con Padres y Maestros en Ixtapaluca

La noche de este miércoles fue liberado, uno de los profesores que agredió a policías, durante un enfrentamiento con padres y maestros de la escuela primaria "Celestín Freinet" en Ixtapaluca, Estado de México, el pasado martes.

Se trata del profesor José Luis, quien fue detenido al intentar evitar, junto con otros docentes y padres, el arresto de un maestro, acusado de hacer tocamientos a un menor.

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Bloqueo

Luego de la detención de los docentes, la comunidad escolar bloqueó la Caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla, en protesta por supuestos abusos de autoridad, durante la detención de los maestros por presunto abuso sexual a dos menores.

Los manifestantes retiraron su bloqueo de la autopista México-Puebla este miércoles 8 de julio, luego de más de 9 horas en que mantuvieron paralizada la circulación en ambos sentidos de la vialidad, clave para la movilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México.

Por este bloqueo se registraron filas kilométricas y un caos que desquició a los automovilistas, así como a conductores de transporte de carga.

¿Qué ocurrió en la Escuela de Ixtapaluca?

Los padres de familia pidieron a las autoridades que se hiciera justicia por los hechos ocurridos al interior del plantel.

Lo anterior, porque durante una protesta por un caso de presunto abuso sexual en agravio de un menor de edad, elementos de la Policía Municipal irrumpieron y provocaron caos.

Además, los inconformes señalaron que durante esos actos de "represión", supuestamente se escucharon disparos de arma de fuego.

LECQ