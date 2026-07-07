Volcadura de Camioneta Deja un Muerto y Dos Lesionados en la Autopista Puebla-Córdoba
Se registra accidente de una camioneta en la autopista Puebla-Orizaba a altura del municipio de Amozoc de Mota, autoridades arriban al sitio.
Foto: Facebook Accidentes y un poco más.
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Accidente en la autopista Puebla-Orizaba: una persona fallecida y dos lesionadas tras volcadura. No hay tráfico intenso, pero se recomienda precaución.
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PorRedacción N+
La mañana de este martes 7 de julio se registró la volcadura de una camioneta de carga sobre la autopista Puebla - Córdoba a la altura de Amozoc de Mota cerca del kilómetro 142.
El fuerte accidente se registró con dirección a Puebla, de sur a norte, y la vialidad no se vio bloqueada debido a que la unidad quedó fuera del camino, no obstante, cuerpos de emergencia arribaron para auxiliar a los afectados realizaron el cierre parcial correspondiente.
¿Cómo está el tráfico en la autopista Puebla-Orizaba? Accidente hoy 7 de julio
Elementos de Protección Civil arribaron al sitio del siniestro para rescatar a las personas quienes quedaron atoradas en la unidad; Desafortunadamente el saldo de esta volcadura fue de una persona sin vida y dos más lesionadas, por lo que paramédicos arribaron para realizar la atención médica correspondiente.
La Fiscalía General del Estado (FGE) realizará el levantamiento del cadáver mientras que peritos especializados dictaminaran las posibles causas de esta accidente para fincar responsabilidades. La identidad de las víctimas no ha sido revelada.
Por el momento no se reporta tráfico intenso en la autopista Puebla-Orizaba, no constante, se recomienda manejar con mayor precaución ante este incidente debido a que encuentran laborando en la zona.
Camión de carga cae a enorme hundimiento en Puebla
Desde hace un año la calle Guadalupe Victoria de la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas de la ciudad de Puebla muestra severos daños en el concreto hidráulico y el drenaje.
Esto ha ocasionado la formación de hundimientos en los que incluso han caído unidades de carga, vecinos señalan que actualmente están reparando el asfalto, pero aseguran que de nada servirá si los trabajos son superficiales.
Pidieron cambiar la red de tubos de drenaje pues en menos de un años estos socavones han ocasionado que camiones de volteo se hundan y que otra decena de carros hayan sufrido afectaciones, lo que representa un gasto para los dueños de las unidades.