Volcadura de Camioneta Deja un Muerto y Dos Lesionados en la Autopista Puebla-Córdoba

Se registra accidente de una camioneta en la autopista Puebla-Orizaba a altura del municipio de Amozoc de Mota, autoridades arriban al sitio.

Volcadura de Camioneta Deja un Muerto y Dos Lesionados en la Autopista Puebla-CórdobaFoto: Facebook Accidentes y un poco más.

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Accidente en la autopista Puebla-Orizaba: una persona fallecida y dos lesionadas tras volcadura. No hay tráfico intenso, pero se recomienda precaución.

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