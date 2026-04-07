Este martes, 7 de abril de 2026, los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, te decimos qué día llegan.

Es así que los astronautas de la misión Artemis II se convirtieron en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo. Este momento se produce cuando la cápsula Orión en la que viajan los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- pasa de ser atraída por la Luna más fuertemente a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

Video: ¿Qué Sigue para la Misión Artemis II?

"Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa", informó el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.

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¿Cuándo llegan astronautas de Misión Artemis II a la Tierra?

Los astronautas ya están de regreso a la Tierra, donde está previsto que americen el próximo viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, Estados Unidos.

Tras abandonar la influencia lunar, la tripulación de Artemis II compartirá los detalles de su misión en una videoconferencia con los astronautas de la NASA: Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams, y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot, quienes están a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Cabe recordar que la cápsula Orión hizo ayer historia al convertirse en la primera misión tripulada en orbitar la Luna desde el Apolo 17 en 1972.

Aunque sus cuatro tripulantes no descendieron a la superficie lunar, como sí sucedió con el Apolo 17, sobrevolaron durante siete horas la Luna tomando fotografías y observando el suelo del satélite mientras describían lo que veían a los expertos de la NASA en Houston, Texas.

En el marco de este sobrevuelo, la nave Orión pasó por detrás de la Luna y llegó a aproximarse a 6,545 kilómetros (4,067 millas) en su punto más cercano a la superficie.

Además, batió un récord como la misión tripulada que más se alejó de la Tierra, con un estimado de 406.771 kilómetros (252,756 millas).

Aparte de contemplar la cara oculta de la Luna, mucho más accidentada que la parte visible desde la Tierra, los astronautas también observaron ayer un eclipse solar total que no pudo apreciarse en nuestro planeta.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

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Con información de N+ y EFE

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