Transportistas Suspenden Paro Nacional tras Agresiones en Carreteras y Alistan Nuevas Acciones

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) detuvo momentáneamente este martes 7 de abril de 2026 las movilizaciones que mantenían en diferentes tramos carreteros luego de sufrir distintas agresiones.

"Nos sorprende que en los estados más peligrosos de transitar del país sea donde reaccionaron con mayor violencia", dijo en un comunicado el presidente de la ANTAC, David Esteves Gamboa.

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