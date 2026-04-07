Suman Ocho Muertos por Sueros Vitaminados en Hermosillo; Esto Dijo el Fiscal de Sonora

La Secretaría de Salud en Sonora, confirmó la muerte de al menos ocho personas y otras más con afectaciones a su salud mediante suministro de suero intravenoso.

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Además las autoridades informaron que al corte de las 11:00 horas del 7 de abril de 2026, se han registrado 11 casos sospechosos asociados a la aplicación de soluciones intravenosas por el mismo médico tratante. señalaron que continuan sin que se generen nuevos casos tras la clausura del establecimiento.

¿Cuál es el total de víctimas por suministro de suero?

8 defunciones

1 persona hospitalizada

2 personas recuperadas

COESPRISSON, COFEPRIS y Fiscalía General de Justicia de Sonora, activaron acciones de vigilancia epidemiológica, verificación sanitaria, análisis de muestras. Los medicamentos y soluciones encontradas en el consultorio siguen en análisis por la CCAYAC por parte del Gobierno Federal.