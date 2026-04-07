Sujeto Detenido en Posesión de Arma de Fuego tras Persecución en Hermosillo

Un hombre fue capturado por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo luego de ser sorprendido en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, tras protagonizar una conducción peligrosa por la ciudad.

El detenido, identificado como Francisco Eduardo “N”, de 31 años, se desplazaba a bordo de una camioneta Dodge Caravan gris, circulando en sentido contrario y a exceso de velocidad, lo que alertó a los agentes, quienes iniciaron su persecución hasta interceptarlo en el cruce de los bulevares Eusebio Kino e Ignacio Soto.

El sujeto intentó agredir a los policías al momento de su detención

Al ser abordado por los oficiales, el sujeto descendió del vehículo y reaccionó de manera violenta, intentando agredir físicamente a los policías con golpes de pies y manos, por lo que fue sometido.

Durante la inspección del automóvil, los agentes localizaron debajo del asiento del conductor una pistola calibre .9 milímetros, abastecida con 12 cartuchos útiles y uno más en la recámara.

El individuo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad investigadora, junto con el arma, el cargador, los cartuchos y el vehículo, para el seguimiento de las diligencias legales correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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