15 Personas Fallecieron Durante Operativo de Semana Santa en Sonora

El fallecimiento de 15 personas en hechos registrados en distintos puntos del estado, ocasionó que este 2026 no hubiera saldo blanco en el operativo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua, señaló el encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil.



Daniel Gámez Martínez puntualizó que se trata de varios percances, entre los que destacan personas ahogadas y víctimas fatales de accidentes carreteros, además de una persona que perdió la vida tras caer de un balcón.

“La afluencia aproximada es más de un millón y medio de visitantes al estado de Sonora en diferentes puntos, en ocho puntos que se manejaron por parte de Protección Civil, son aproximadamente 480 mil vehículos y la derrama fue bastante, desgraciadamente no fue saldo blanco, tuvimos 15 defunciones entre ellas personas ahogadas, en accidentes carreteros y por otras causas”.

Más de 10 años sin registrar 15 fallecidos durante Sema Santa en Sonora

Con base en las estadísticas de la dependencia, Gámez Martínez precisó que desde hace once años no se registraba esa cantidad de fallecimientos en un operativo de Semana Santa.

“En el año 2025 me parece fueron cero (fallecimientos), fue saldo blanco, en el anterior (2024) fueron cinco, habíamos tenido 15 fallecimientos en el 2015 me parce, es bastante, hay algo que tenemos que trabajar y eso lo tenemos que hacer en conjunto con la sociedad también, no nada más las autoridades”.

El próximo fin de semana, correspondiente a la Semana de Pascua, dijo que continúa el operativo de seguridad en los diferentes destinos turísticos y carreteras de la entidad.

Reportero: Ángel Lozano N+

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