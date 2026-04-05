Una Persona se Mantiene Hospitalizada Grave tras Aplicación de Suero Vitaminado; Suman 6 Muertes

Autoridades estatales han confirmado un total de nueve personas afectadas, de las cuales seis han perdido la vida, en hechos relacionados con la administración de soluciones intravenosas en una clínica particular de Hermosillo.

Los primeros casos reportados derivaron en cuatro fallecimientos, entre ellos los de Dinora Ontiveros, así como Jesús Héctor Almeida Flores y su hijo Sebastián. Posteriormente se confirmó la muerte de una mujer identificada como Catalina Figueroa, mientras que de las otras dos víctimas mortales la Fiscalía no ha revelado oficialmente su identidad.

Conforme avanzaron las investigaciones ministeriales y sanitarias, se estableció que todas las personas afectadas presentaron síntomas similares tras recibir tratamientos intravenosos en una clínica homeopática, lo que encendió las alertas de las autoridades. Entre las complicaciones detectadas se encuentran daños severos en órganos como el hígado y los riñones.

Continúan las investigaciones para determinar el origen de las afectaciones a las personas afectadas

Ante el incremento de casos, autoridades de salud y de procuración de justicia implementaron acciones coordinadas, asegurando el establecimiento, así como expedientes clínicos y medicamentos involucrados, con el fin de determinar el origen de las afectaciones.

De acuerdo con el más reciente informe oficial, además de las seis defunciones, una persona permanece hospitalizada en estado grave, mientras que otras dos ya fueron dadas de alta tras mostrar mejoría. La Fiscalía ha integrado seis carpetas de investigación por estos hechos.

Las soluciones aseguradas continúan bajo análisis por instancias federales, y tras la clausura del lugar el pasado 1 de abril, no se han reportado nuevos casos. Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y que se informará conforme se obtengan resultados concluyentes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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