Menor de Edad Rescatado por Pescadores en Mar del Golfo de Santa Clara en San Luis Río Colorado

Un menor de 15 años estuvo a punto de ahogarse la tarde del viernes en el Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, pero fue rescatado oportunamente por pescadores que se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información, Bomberos Voluntarios recibieron el llamado de emergencia mientras realizaban un recorrido por la playa, movilizándose para brindar apoyo tras el reporte del incidente en el mar.

Fueron tripulantes de una lancha quienes lograron sacar al menor del agua y ponerlo a salvo, para posteriormente entregarlo a paramédicos de la ambulancia 44, quienes lo valoraron en el lugar.

Afortunadamente, el adolescente no requirió traslado a un hospital. Ante este tipo de situaciones, Bomberos Voluntarios exhortaron a la población a extremar precauciones al ingresar al mar y mantener vigilancia constante sobre menores de edad y adultos mayores.

Dos personas lesionadas por volcar vehículo tipo razer en San Luis Río Colorado

En otro hecho registrado en el mismo poblado, se reportó una volcadura en el sector conocido como “El Machorro”, donde dos personas resultaron lesionadas al conducir un vehículo tipo razer de manera imprudente y a exceso de velocidad en el área de playa.

Ambos sujetos fueron auxiliados por socorristas, quienes las trasladaron al Centro de Salud local para su atención médica.



Reportero: Roberto Bahena N+

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