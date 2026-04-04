Adolescente Pierde la Vida en Aguas del Río Mayo de Navojoa; Se Fue sin Permiso de sus Padres

Un adolescente de 13 años perdió la vida la tarde del viernes tras desaparecer en las aguas del Río Mayo, en Navojoa, mientras que horas más tarde se reportó también la presunta caída de un adulto mayor en el mismo afluente, sin que hasta el momento haya sido localizado.

De acuerdo con los primeros informes, el menor, identificado como José “N”, acudió al río sin autorización de sus padres, acompañado por vecinos de la colonia Girasoles.

Fue a la altura del puente de la carretera federal México 15 donde, al ingresar al agua, dejó de ser visto, lo que alertó a quienes se encontraban con él.

El reporte al número de emergencias 9-1-1 se realizó alrededor de las 17:00 horas, lo que activó un operativo en el que participaron corporaciones de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil. Tras cerca de dos horas de búsqueda, el cuerpo del adolescente fue localizado entre ramas en el cauce.

Posible desaparición de adulto mayor en el mismo Río Mayo

Más tarde, durante la noche, se reportó la posible desaparición de un adulto mayor en el mismo río, lo que generó un nuevo despliegue de búsqueda.

Sin embargo, no se ha confirmado que la persona haya estado en el lugar y las labores fueron suspendidas sin resultados debido a las condiciones de visibilidad, quedando pendiente la continuación de las investigaciones.





Reportero: Roberto Bahena N+

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