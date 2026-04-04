Joven Resulta Lesionado tras Volcar Vehículo por Presunto Exceso de Velocidad en San Carlos

Un joven de 19 años fue trasladado a un hospital tras resultar lesionado en un accidente tipo volcadura registrado la noche del viernes sobre el bulevar Tetakawi, en el sector El Esterito, en San Carlos, Guaymas.

El afectado, identificado como Eduardo Enrique, originario de Hermosillo, conducía una camioneta pickup GMC de color blanco cuando ocurrió el percance.

El conductor habría perdido el control del vehículo por presunto exceso de velocidad

Según el informe de la Comisaría de San Carlos, la unidad era manejada a alta velocidad, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control, saliera de la vialidad y terminara volcado.

Socorristas de Rescate San Carlos acudieron al lugar para atender al joven y, tras estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia al hospital San José, donde quedó internado bajo observación.

Por su parte, agentes de Tránsito Municipal realizaron las labores correspondientes en el sitio, controlaron la circulación vehicular y elaboraron el Informe Policial Homologado.



Reportero: Roberto Bahena N+.

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