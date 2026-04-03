Sueros que Presuntamente Provocaron la Muerte de 4 Personas, se Preparaban de Manera Individual

Los sueros que presuntamente provocaron la muerte de cuatro personas y afectaron la salud de otras tres, eran preparados de manera individual por el médico tratante, de acuerdo con las indagatorias del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Sonora.

José Luis Alomía Zegarra, titular de la dependencia estatal, indicó que las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica del caso de un establecimiento médico en Hermosillo, luego de que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, Coesprisson, asegurara medicamentos, soluciones y sustancias, las cuales fueron enviadas al laboratorio nacional de referencia de Cofepris, Cecayac, donde se realizan análisis para detectar posibles contaminantes o sustancias no autorizadas.

"Estos sueros eran preparados por el médico tratante a través de la mezcla de una serie de elementos que obviamente el médico identificaba en función del diagnóstico que a su vez estaba emitiendo en el marco de su consulta, por lo tanto la integración de los elementos y sustancias se percibe eran diferentes para cada persona, así como han relatado los familiares y pacientes que se han recuperado"

El médico ejerció su profesión por más de 2 décadas

Asimismo, confirmó que el médico señalado tramitó su aviso de funcionamiento y su registro sanitario en el año 2004, por lo que durante más de dos décadas ejerció su profesión de manera oficial, contando con los documentos emitidos por la Cofepris.

"Las actuaciones que obviamente llevó a cabo en ese ejercicio de su profesión y al interior de su consultorio son precisamente las que en este momento son sujeto de investigación, para identificar lo que la Fiscalía en su caso tendrá que clasificar"

Realizan análisis histopatológicos a muestras de tejido de las víctimas

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó a través de un comunicado que el apoderado legal de la empresa de distribución farmacéutica, señalada por un familiar de una víctima, compareció ante el Ministerio Público para notificar las características de sus productos y las licencias, permisos y autorizaciones, a fin de deslindar responsabilidades.

Además, señaló que las autoridades sanitarias realizan análisis histopatológicos de las muestras de tejido de las personas fallecidas para determinar posible daño celular a raíz de la administración de los sueros.

Activaron mecanismos de coordinación interinstitucional tras fallecimiento de personas por aplicación de sueros vitaminados

La Secretaría de Salud federal informó que activó de inmediato mecanismos de coordinación interinstitucional tras el reporte de fallecimientos en Hermosillo, Sonora, presuntamente relacionados con la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada.

La dependencia detalló que la Dirección General de Epidemiología y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, mantienen comunicación constante con autoridades estatales para dar seguimiento a las investigaciones y apoyar en las acciones correspondientes.

Actualmente se realizan análisis técnicos y pruebas de laboratorio para determinar las causas de los decesos, mientras que la Secretaría reiteró que informará de manera transparente los resultados una vez concluidos y continuará colaborando para garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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