Inicio Sonora Así Fue la Tradicional Quema de Máscaras de Fariseos Yaquis 2026 en Hermosillo, Sonora

Así Fue la Tradicional Quema de Máscaras de Fariseos Yaquis 2026 en Hermosillo, Sonora

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En la ramada San Juan Bautista de la etnia Yaqui en Hermosillo, se realizó la tradicional quema de máscaras de los fariseos, un ritual ancestral que marca el cierre de la Cuaresma.

Así Fue la Tradicional Quema de Máscaras de Fariseos Yaquis 2026 en Hermosillo, Sonora

Así Fue la Tradicional Quema de Máscaras de Fariseos Yaquis 2026 en Hermosillo, Sonora. Fotos: N+

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Como parte de las tradiciones de Semana Santa de la etnia yaqui, en la ramada de San Juan Bautista en Hermosillo se llevó a cabo la quema de máscaras de los fariseos, un ritual ancestral que marca el cierre de la Cuaresma.

Esta ceremonia, realizada durante el Sábado de Gloria, simboliza la purificación de los pecados y el fin de la “manda” de quienes participaron como fariseos o chapayecas, figuras que representan el mal durante las celebraciones religiosas.

Así Fue la Tradicional Quema de Máscaras de Fariseos Yaquis 2026

Las máscaras, elaboradas con materiales como cuero, piel de chivo o cartón, son arrojadas al fuego junto con parte del atuendo, en un acto que representa la renovación espiritual y el compromiso de iniciar un nuevo ciclo alejados del mal.

Reportero: Roberto Bahena N+

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