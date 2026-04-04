Así Fue la Tradicional Quema de Máscaras de Fariseos Yaquis 2026 en Hermosillo, Sonora

Como parte de las tradiciones de Semana Santa de la etnia yaqui, en la ramada de San Juan Bautista en Hermosillo se llevó a cabo la quema de máscaras de los fariseos, un ritual ancestral que marca el cierre de la Cuaresma.

Esta ceremonia, realizada durante el Sábado de Gloria, simboliza la purificación de los pecados y el fin de la “manda” de quienes participaron como fariseos o chapayecas, figuras que representan el mal durante las celebraciones religiosas.

Las máscaras, elaboradas con materiales como cuero, piel de chivo o cartón, son arrojadas al fuego junto con parte del atuendo, en un acto que representa la renovación espiritual y el compromiso de iniciar un nuevo ciclo alejados del mal.

Reportero: Roberto Bahena N+

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