Turista Estadounidense Falleció al Caer de Segundo Piso de un Establecimiento en Puerto Peñasco
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Un turista, originario de Arizona, perdió la vida luego de caer de un segundo piso de un establecimiento en el Malecón Fundadores de Puerto Peñasco, Sonora.
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Un turista de 25 años de edad falleció la madrugada del sábado tras caer desde un segundo nivel en un establecimiento ubicado sobre la avenida Circunvalación, en el Malecón Fundadores de Puerto Peñasco.
El reporte fue atendido alrededor de las 00:55 horas, luego de que a través del número de emergencias 9-1-1 se informara sobre una persona sin vida en el lugar.
De acuerdo con información oficial, la víctima, identificada como Julio “N”, originario de Tucson, Arizona, se encontraba sentado sobre el barandal del sitio, balanceándose de manera temeraria.
El turista cayó desde el segundo piso de un establecimiento en Puerto Peñasco
Un trabajador del establecimiento señaló que le hizo indicaciones verbales para que descendiera, sin embargo, el joven hizo caso omiso y, en un momento dado, perdió el equilibrio, cayendo hacia un piso de concreto desde un segundo nivel, aproximadamente a siete metros, lo que le provocó la muerte.
Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal de Puerto Peñasco, pero el hombre ya no contaba con signos vitales.
La Coordinación Estatal de Protección Civil suspendió desalojó el bar y lo clausuraron de manera preventiva en lo que se realizan las investigaciones.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR