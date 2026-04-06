Sujeto Resulta Lesionado a Balazos Durante una Riña en San Carlos; Se Encuentra Fuera de Peligro

El Ayuntamiento de Guaymas informó que se encuentra fuera peligro el hombre que recibió un impacto de bala durante una riña registrada el domingo pasado, 5 de abril, en el bulevar Tetakawi, del destino turístico de San Carlos.

Reporta que el informe médico detalló que la bala entró y salió, ocasionando únicamente lesiones en el tejido graso y no fue necesario llevar a cabo algún tipo de intervención quirúrgica.

Precisó que actualmente la persona permanece bajo observación médica en un hospital y su estado de salud no representa riesgo para su vida.

El sujeto terminó lesionado tras recibir un balazo durante una riña en San Carlos

Aseguró que continúa el trabajo coordinado con las corporaciones de los tres niveles de gobierno, para mantener acciones en favor de la seguridad y la construcción de la paz en el municipio.

El fin de semana se viralizó un video en el que se observa una riña entre varias personas sobre el bulevar Tetakawi, en San Carlos, donde una persona saca de entre sus ropas un arma de fuego y dispara en contra de un hombre que se mantuvo en pie tras el impacto.

Reportero: Ángel Lozano N+

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