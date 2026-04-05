Colectivos de Búsqueda Localizan Restos Óseos de por lo Menos 11 Personas en Sonoyta, Sonora

Restos óseos que podrían corresponden presuntamente por lo menos a 11 personas fueron localizados durante jornadas de búsqueda en el desierto de Sonora, en el municipio de General Plutarco Elías Calles.

Las acciones se realizaron los días 3 y 4 de abril en la localidad de Sonoyta, con la participación del colectivo Buscadoras de la Frontera Nogales, que acudió en apoyo al grupo Buscando a Jonás de Puerto Peñasco.

Se ubicaron nueve fosas clandestinas con osamentas que podrían pertenecer a 11 personas

Durante estos trabajos se ubicaron nueve fosas clandestinas, de las cuales ocho contenían restos humanos, mientras que una más fue localizada sin evidencia ósea, pero con osamentas que podrían pertenecer a 11 personas.

Las buscadoras indicaron que estos hallazgos representan un avance en la búsqueda de personas desaparecidas, por lo que reiteraron su compromiso de continuar con las labores en la región hasta lograr identificar a las víctimas y brindar certeza a sus familias.

Reportero: Roberto Bahena N+

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