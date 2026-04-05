Sujeto Pierde la Vida al Ser Embestido por Un Tren Cuando Intentaba Cruzar las Vías en Nogales

Luego de ser embestido por un tren en movimiento, un hombre perdió la vida al intentar cruzar las vías ferroviarias en el cruce con la avenida Cinco de Mayo, en Nogales.

Según versiones de testigos, la víctima intentó atravesar el paso ferroviario sin medir la cercanía del convoy, lo que derivó en que fuera alcanzado por la pesada unidad tras caer en la zona de rodamiento.

El sujeto perdió la vida en el lugar

La fuerza del impacto provocó lesiones de extrema gravedad, lo que ocasionó su muerte en el lugar y movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

Elementos de la policía municipal y estatal aseguraron el área para evitar riesgos, mientras que personal de rescate confirmó el deceso.

Más tarde, peritos de Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las investigaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente e identificar al fallecido.

Reportero: Roberto Bahena N+

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