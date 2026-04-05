Sujeto Pierde la Vida al Ser Embestido por Un Tren Cuando Intentaba Cruzar las Vías en Nogales
N+
Un sujeto perdió la vida luego de intentar cruzar las vías ferroviarias de un trenpor el que fue embestido en el cruce con la avenida Cinco de Mayo en Nogales, Sonora.
COMPARTE:
Luego de ser embestido por un tren en movimiento, un hombre perdió la vida al intentar cruzar las vías ferroviarias en el cruce con la avenida Cinco de Mayo, en Nogales.
Según versiones de testigos, la víctima intentó atravesar el paso ferroviario sin medir la cercanía del convoy, lo que derivó en que fuera alcanzado por la pesada unidad tras caer en la zona de rodamiento.
El sujeto perdió la vida en el lugar
La fuerza del impacto provocó lesiones de extrema gravedad, lo que ocasionó su muerte en el lugar y movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.
Elementos de la policía municipal y estatal aseguraron el área para evitar riesgos, mientras que personal de rescate confirmó el deceso.
Más tarde, peritos de Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron las investigaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente e identificar al fallecido.
Reportero: Roberto Bahena N+
Historias recomendadas:
- Una Persona se Mantiene Hospitalizada Grave tras Aplicación de Suero Vitaminado; Suman 6 Muertes
- Muertes por Suero Vitaminado en Hermosillo, Sonora: Esto Sabemos del Caso
- Turista Estadounidense Falleció al Caer de Segundo Piso de un Establecimiento en Puerto Peñasco
JGMR