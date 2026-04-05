Muertes por Suero Vitaminado en Hermosillo, Sonora: Esto Sabemos del Caso

Van seis personas muertas tras aplicarse vía intravenosa un supuesto suero vitaminado en una clínica particular de Hermosillo en el estado de Sonora. Además una persona la reportan grave de salud y dos más ya fueron dadas de alta al presentar mejoría.

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Las nueve personas afectadas recibieron solución intravenosa suministrada por el médico que la prescribía, mezclaba y administraba a cada paciente.

Por su parte, informan que la Fiscalía General de Justicia del Estado ha integrado seis carpetas de investigación, que corresponden a las denuncias que se han presentado hasta el momento.

Los sueros vitaminados eran preparados de manera individual

Los sueros que presuntamente provocaron la muerte de seis personas y afectaron la salud de otras tres, eran preparados de manera individual por el médico tratante, de acuerdo con las indagatorias del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud de Sonora.

"Estos sueros eran preparados por el médico tratante a través de la mezcla de una serie de elementos que obviamente el médico identificaba en función del diagnóstico que a su vez estaba emitiendo en el marco de su consulta, por lo tanto la integración de los elementos y sustancias se percibe eran diferentes para cada persona, así como han relatado los familiares y pacientes que se han recuperado", dijo José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud en Sonora.

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Médico tenía registro sanitario desde 2004 en Hermosillo

Se confirmó que el médico señalado tramitó su aviso de funcionamiento y su registro sanitario en el año 2004, por lo que durante más de dos décadas ejerció su profesión de manera oficial, contando con los documentos emitidos por la Cofepris. De momento no hay ordenes de aprensión en su contra y únicamente esta determinado como persona de interés hasta que se den los resultados de las pruebas de laboratorio que se llevan a cabo en CDMX que están en el proceso de las investigaciones correspondientes al caso.

FGJE de Sonora Investiga muerte de seis personas por suero vitaminado

Como parte de las primeras investigaciones, se llevó a cabo una diligencia de cateo donde fueron asegurados expedientes clínicos, soluciones médicas embotelladas, medicamentos inyectables, diversos medicamentos, entre otros indicios quedando el sitio resguardado para su preservación con sellos tanto de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado, como de la FGJES.

Los indicios fueron facilitados a la COESPRISSON con la finalidad de que, lleve a cabo las acciones correspondientes para establecer las circunstancias particulares de una posible mala praxis médica con base en la revisión y análisis de expedientes clínicos y sustancias aseguradas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado, informó a través de un comunicado que el apoderado legal de la empresa de distribución farmacéutica, señalada por un familiar de una víctima, compareció ante el Ministerio Público para notificar las características de sus productos y las licencias, permisos y autorizaciones, a fin de deslindar responsabilidades.

Las autoridades sanitarias realizan análisis histopatológicos de las muestras de tejido de las personas fallecidas para determinar posible daño celular a raíz de la administración de los sueros.

Empresa farmacéutica emite comunicado

Por su parte Rubio Pharma, empresa farmacéutica, emitió un comunicado tras las investigaciones por las muertes registradas en Hermosillo, Sonora y solicitó a la ciudadanía mantenerse informados mediante canales oficiales.

Familiares de víctimas exigen justicia

El pasado viernes comenzaron los servicios funerarios de Catalina Figueroa, una de las víctimas que murieron tras acudir a tratamiento con suero. Familiares, amigos y seres queridos se reunieron para acompañar al cuerpo presente y dar el pésame a las familias.



"La verdad no tengo palabras para describir, estamos muy dolidos, ya ver el cuerpo presente es difícil, yo la verdad busco y estoy insistiendo a todos que nos ayuden a hacer justicia, que nos acompañen en el dolor que estamos sintiendo tan fuerte, a todos nosotros que estamos pasando por esta situación", dijo Diego Figueroa, hermano de víctima

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KRRC