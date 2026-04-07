Hombre Detenido por Presunto Acoso en Perjuicio de una Joven en Transporte Público de Hermosillo

Un nuevo caso de acoso sexual en el transporte urbano de Hermosillo fue reportado, con lo que ya suman seis documentados en los últimos meses, el más reciente en la colonia Los Naranjos.

En este hecho, Martín René “N”, de 44 años de edad, fue detenido y turnado al Ministerio Público luego de ser señalado por una joven de 22 años, de intentar tocarle sus partes íntimas mientras viajaban en un autobús.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas del lunes, cuando el chofer de la unidad solicitó apoyo policial en la Central Camionera, ubicada en el cruce de las calles Luis Encinas y Jaffa. Tras el señalamiento directo de la víctima, elementos de la Policía Municipal procedieron con la detención del presunto responsable.

Ya suman 6 casos de presunto acoso en transporte público de Hermosillo

Este incidente se suma a otros cinco registrados en distintas rutas del transporte público. El 13 de marzo, un hombre fue detenido en el bulevar Solidaridad y Periférico Norte tras ser acusado por una menor de 15 años de acoso. Días antes, el 3 de marzo, otro sujeto fue arrestado afuera del Cobach Villa de Seris por tocamientos y expresiones obscenas hacia una menor de 13 años.

Asimismo, el 18 de febrero se reportó un caso en la colonia Las Granjas, donde un individuo de 28 años fue detenido por presuntos actos indebidos contra una adolescente de 15 años. El 12 de febrero, una mujer de 27 años denunció haber sido tocada sin su consentimiento en una unidad de la línea 10, mientras que el 14 de enero un adulto mayor fue acusado de agredir a una joven de 24 años en la colonia Los Ángeles.

Las autoridades mantienen el llamado a denunciar este tipo de conductas y reforzar la vigilancia en el transporte público para prevenir nuevas situaciones de este tipo.

Reportero: Roberto Bahena N+

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