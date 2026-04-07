Despiden a Gilberto Contreras; Falleció Salvando a Cuatro Menores de Ahogarse en Caborca, Sonora

El hombre identificado como Gilberto Contreras Cañez, quien falleció tras salvar a cuatro menores de ahogarse en playas de Puerto de Lobos, fue despedido por familiares y amigos en lo que era su domicilio en el municipio de Caborca.

Así mismo la cuenta oficial del Ayuntamiento de Caborca se unió a la pena que embarga a sus familiares y amigos por el sensible fallecimiento del hombre, expresando su pésame.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Luego del esfuerzo hecho al rescatar a cuatro menores de edad que eran arrastrados por la corriente, Gilberto “N” perdió la vida la tarde del sábado en playas de Puerto Lobos, en la zona costera de Caborca.

De acuerdo con información que testigos indicaron a las autoridades, el hecho ocurrió en el área conocida como “El Faro”, donde el hombre se lanzó al mar al percatarse del peligro en el que se encontraban los menores, logrando ponerlos a salvo antes de quedar agotado al ser arrastrado por el agua.

Posteriormente Gilberto fue sacado del mar inconsciente, por lo que rescatistas iniciaron maniobras de auxilio mientras era trasladado en una cuatrimoto hacia un punto de atención médica, intentando reanimarlo durante el trayecto.

Paramédicos de la Cruz Roja lo llevaron de emergencia al Hospital General de Caborca, donde ingresó con paro respiratorio derivado de asfixia por inmersión; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento.

Reportero: Roberto Bahena N+

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