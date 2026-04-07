Orden de Aprehensión a Médico Maximiano "N" por Muerte de 8 Personas en Hermosillo, Sonora

Por el fallecimiento de al menos ocho personas y otras más con afectaciones a su salud mediante suministro de suero intravenoso, este martes se giró orden de aprehensión en contra del médico Maximiano “N”, informó el fiscal general de Justicia del Estado, Gustavo Salas Chávez.

En conferencia de prensa puntualizó que el presunto responsable actualmente se encuentra prófugo por lo que se pidió la colaboración de todas las fiscalías estatales y de las autoridades norteamericanas para su captura, aunque señaló que se tiene información que no ha cruzado la frontera.

Refirió que con base en las pruebas realizadas a las muestras de soluciones y medicamentos recolectadas en la clínica donde operaba, arrojó como resultado que los proveedores de los productos, algunos provenientes del extranjero, cuentan con los permisos correspondientes para su distribución.

Realizaron un cateo en clínica privada donde se aplicaron los sueros vitaminados

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en coordinación con personal de la Secretaría de Salud, llevan a cabo un cateo en una clínica homeópata situada en las calles Leocadio Salcedo, entre Yáñez e Israel González, de la colonia Jesús García, donde se habrían administrado los tratamientos conocidos como “sueros vitaminados”.



De forma paralela, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que también se inspeccionan dos domicilios relacionados con el médico tratante, como parte de las indagatorias en curso, además de varios vehículos que se encontraban en el interior de la clínica.



Las autoridades buscan esclarecer la posible responsabilidad del médico en los decesos, así como las condiciones en que fueron aplicadas estas sustancias que derivaron en un desenlace fatal para varias personas y otras más con secuelas.

Reportero: Roberto Bahena N+

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