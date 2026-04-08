Irán Señala Violación a la Tregua y Advierte Respuesta si se Incumple Cese al Fuego

Las autoridades militares de Irán denunciaron hoy, 8 de abril de 2026, una presunta violación a la tregua con Estados Unidos y advirtió respuesta en caso de que no se cumpla el cese al fuego vigente.

En ese sentido, la Guardia Revolucionaria señaló que la presencia de cualquier aeronave considerada hostil en el espacio aéreo iraní, incluidas las vinculadas a Estados Unidos o Israel, será tomada como un incumplimiento del cese al fuego, aun si no realiza acciones ofensivas y aseguró que responderá "firme y contundente".

La agencia iraní Fars informó que el tránsito de buques petroleros en el Estrecho de Ormuz fue suspendido, luego de lo que calificó como una ruptura del alto el fuego atribuida a Israel.

En breve más información.

FBPT