Hoy se Espera Otro Bloqueo de Taxistas en CDMX: Zona Afectada por Conductores

¡Sal con tiempo! Hoy, 9 de abril de 2026, habrá otro bloqueo de taxistas en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes tus rutas alternas en N+ te decimos cuál será la zona afectada por los conductores.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó por medio de la Agenda de Movilizaciones que el bloqueo de taxistas comenzará a las 9:00 horas.

Video: Hoy No Circula: ¿Qué Autos Tienen Restricción Hoy Jueves 9 de Abril 2026 en CDMX y Edomex?

En caso de que te dirijas a la CDMX, toma en cuenta que en N+ también te compartimos cómo está el tránsito y dónde hay cierres: Bloqueos en Carreteras Hoy 9 de Abril 2026: Cierres en Autopistas de México.

¿Cuál es la zona afectada por la protesta de taxistas hoy?

Las autoridades capitalinas indicaron que el punto afectado por la concentración de mototaxistas será la Cámara de Diputados, ubicada en la Avenida Congreso de la Unión # 66, en la colonia El Parque, de la alcaldía Venustiano Carranza.

El motivo del bloqueo es porque acudirán al primer foro de transporte de barrio, el cual está enfocado en la regulación de los mototaxis en la capital.

Cabe señalar que no es la primera vez que los y las taxistas realizan concentraciones, el pasado 8 de abril de 2026 detuvieron la movilidad debido a las protestas que realizaron para poder entregar su pliego petitorio, en N+ te detallamos lo que pasó en Marcha de Taxistas Hoy en CDMX: Ruta y Zona con Bloqueos por Protesta.

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