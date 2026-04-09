Contadores Te Ayudan Gratis a Hacer tu Declaración Anual 2026: ¿Dónde y en Qué Horario?

Si todavía no haces tu Declaración Anual hay una iniciativa universitaria busca aliviar la carga de miles de contribuyentes. En N+ te decimos dónde te ayudan y el horario de atención.

La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM abrió un módulo de atención gratuita para orientar a personas físicas que necesiten apoyo con su Declaración Anual que corresponde al ejercicio fiscal de 2025.

Video: Quiénes Deben de Presentar Declaración Anual Ante el SAT en Abril 2026

El servicio se brinda a lo largo de todo abril, que es el mes para cumplir con esta obligación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así que no lo olvides. La atención está dirigida tanto a la comunidad universitaria como al público en general, con el objetivo de facilitar el proceso y evitar errores comunes.

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¿Cuál es la ubicación para hacer la Declaración Anual?

El módulo se ubica dentro de las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, específicamente en el Laboratorio 4A del edificio del CIFCA, dentro de Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los horarios de atención son de 10:00 de la mañana a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 20:00 horas. Recuerda que este año el SAT compartió que los recursos estarán más rápido en tu cuenta luego de presentar la Declaración Anual, en N+ te compartimos lo que debes saber en ¿Cuánto Tarda el SAT en Devolver Saldo a Favor? Anuncia Tiempo Récord para 2026.

De acuerdo con la Facultad de Contaduría y Administración, el servicio que brindan abarca la asesoría es completamente gratuita y contempla orientación personalizada para:

Resolver dudas sobre la declaración anual.

Revisar información fiscal.

Apoyar en el llenado correcto del trámite.

Además de beneficiar a los contribuyentes, este módulo forma parte de la formación académica de estudiantes de contaduría, quienes participan bajo supervisión, fortaleciendo su experiencia profesional con un enfoque social.

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