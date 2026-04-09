¿Qué Pasó en la Línea 4 del Metro CDMX Hoy? Por Este Motivo No Hay Servicio en Estaciones
|
N+
-
Si todavía no llegas a tus actividades y usas la Línea 4 del Metro, te contamos qué pasó con el servicio para que consideres tu tiempo de traslado
COMPARTE:
Si vas a tu trabajo, a la escuela o algún compromiso y utilizas la Línea 4 del Metro, toma en cuenta que no hay servicio en un tramo. En N+ te contamos qué pasó hoy, 9 de abril de 2026.
El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que llevan a cabo revisiones en la zona de vías de la Línea 4 del Metro, por eso el servicio está afectado en el tramo de Canal del Norte a Santa Anita.
Noticia relacionada: ¿Estarán Listas las Estaciones de Línea 2 del Metro CDMX Antes del Mundial 2026? Así Van Obras.
En breve más información.
Historias recomendadas:
- Hoy se Espera Otro Bloqueo de Taxistas en CDMX: Zona Afectada por Conductores.
- ¿Qué Ha Pasado con el Día Feriado en CDMX por el Mundial 2026? Esto Dijeron las Autoridades.
- ¿Cuánto Tarda el SAT en Devolver Saldo a Favor? Anuncia Tiempo Récord para 2026.
FBPT
FBPT