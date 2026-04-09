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¿Qué Pasó en la Línea 4 del Metro CDMX Hoy? Por Este Motivo No Hay Servicio en Estaciones

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Si todavía no llegas a tus actividades y usas la Línea 4 del Metro, te contamos qué pasó con el servicio para que consideres tu tiempo de traslado

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La Línea 4 del Metro CDMX tiene afectaciones en su servicio este 9 de abril de 2026. Foto: Cuartoscuro

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Si vas a tu trabajo, a la escuela o algún compromiso y utilizas la Línea 4 del Metro, toma en cuenta que no hay servicio en un tramo. En N+ te contamos qué pasó hoy, 9 de abril de 2026. 

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que llevan a cabo revisiones en la zona de vías de la Línea 4 del Metro, por eso el servicio está afectado en el tramo de Canal del Norte a Santa Anita. 

Video: ¿Qué Pasó en la Línea 4 del Metro CDMX? Suspenden Servicio de Martín Carrera a Consulado

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En breve más información. 

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