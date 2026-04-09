Todo lo que Ha Hecho Artemis II, la Misión a la Luna que Se Prepara para Volver a la Tierra

La misión Artemis II marcó un momento histórico para la exploración del espacio, luego de más de medio siglo sin viajes humanos a las inmediaciones de la Luna, en N+ te contamos todo lo que han hecho los astronautas que se preparan para volver a la Tierra.

El 1 de abril de 2026, a las 18:35 horas (tiempo de Florida), fue la cuenta regresiva del cohete que despegó desde el Centro Espacial Kennedy, rumbo a la Luna. A bordo de la nave Orión viajaron los cuatro astronautas que se prepararon para este momento histórico, quienes son Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Video: Misión Artemis II: NASA Presenta Nuevas Fotografías de la Luna y Detalla Preparativos del Amerizaje

El lanzamiento marcó el inicio de un viaje de diez días que además de tener como propósito rodear la Luna, también está enfocado en probar sistemas para futuras misiones de alunizaje.

Así ha sido la Misión Artemis II en estos 9 días

El día 1, que fue el pasado 1 de abril, los astronautas realizaron los ajustes iniciales en órbita terrestre. Durante las primeras horas de vuelo, la misión completó con éxito la maniobra de elevación del apogeo, lo que permitió ajustar la órbita de la nave alrededor de la Tierra. La tripulación también inició la adaptación a la vida en el espacio, lo que incluyó revisiones técnicas de los sistemas a bordo. Durante estas tareas, se detectó una luz de advertencia en uno de los sistemas, la cual fue reportada para su análisis desde tierra. En N+ te contamos previamente lo que pasó : Artemis II Hace Historia: Así Fue Momento Exacto del Lanzamiento de la Misión a la Luna .

. El día 2 rumbo a la Luna, Orion ejecutó la maniobra de inyección translunar (TLI), encendiendo su motor principal durante casi seis minutos. Esta acción colocó a la nave en trayectoria directa hacia la Luna. En paralelo, el equipo científico comenzó a definir los objetivos de observación lunar, enfocados en el análisis de cráteres, flujos de lava y estructuras geológicas.

El 3 de abril de 2026, hicieron las correcciones de trayectoria, la tripulación realizó la primera maniobra de corrección de trayectoria. Además, avanzaron en preparativos científicos y monitoreo de su estado físico. En ese momento, la nave se encontraba a casi 100 mil millas de la Tierra, acercándose progresivamente a su destino.

El día 4, estaban en preparación para el sobrevuelo lunar, ya en el espacio profundo, los astronautas ensayaron maniobras de pilotaje y revisaron la lista de objetivos que observarías durante su sobrevuelo lunar. La misión se enfocó en documentar características específicas de la superficie durante una ventana de observación de aproximadamente seis horas.

El día 5 hicieron los ajustes finales en ruta, se completó otra maniobra de corrección de trayectoria, para afinar el camino hacia la Luna y así asegurar las condiciones óptimas para el sobrevuelo.

El sexto día hicieron el sobrevuelo lunar y lograron el récord histórico de distancia porque alcanzó más de 406 mil kilómetros de la Tierra. Durante el paso por la cara oculta de la Luna, la nave permaneció incomunicada por casi una hora. Al salir de ese punto, los astronautas observaron un eclipse solar desde su perspectiva, cuando la Luna bloqueó completamente al Sol. En N+ te informamos los detalles en Misión Artemis II a la Luna Rompe Récord Hoy: Astronautas Llegan Más Lejos que Apolo 13 .

. El día 7, del inicio del regreso, tras completar el sobrevuelo, la misión inició su trayecto de regreso a la Tierra. Ese día, la tripulación también realizó una comunicación a larga distancia, marcando otro momento relevante en la misión.

El día 8 fueron las pruebas rumbo a casa, los astronautas llevaron a cabo pruebas técnicas para validar los sistemas de la nave durante el retorno, lo que incluyó las evaluaciones de desempeño en condiciones de reentrada.

Hoy, 9 de abril de 2026, hacen los preparativos para la entrada a la Tierra, este jueves es su último día completo en el espacio, la tripulación comenzó los preparativos finales para regresar a la Tierra.Entre las actividades destacaron la configuración de la cabina, el almacenamiento de equipo, la revisión de condiciones meteorológicas y la ejecución de una maniobra final de corrección de trayectoria.

Recuerda que en N+ te compartiremos en vivo cómo realizan el regreso a la Tierra este 10 de abril de 2026:

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