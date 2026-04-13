Sheinbaum Anuncia Plan para que No Suba Precio de Gasolina, Diésel y Alimentos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 13 de abril de 2026 sobre un plan para que no suban los precios de los litros de combustibles como gasolina regular y diésel, además de mantener el costo de alimentos.

La guerra en Irán ha disparado el precio de los combustibles a nivel mundial, con lo cual el costo de diésel, gasolina y alimentos se ha visto impactado debido al cierre parcial del estrecho de Ormuz.

La presidenta de México dijo que “ayer volvió a subir el barril de petróleo por la situación en Irán y está sobre 102-103 dólares el barril”, lo cual impacta en los precios de diésel, gasolina y alimentos.

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Plan para que no suban precios

En su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo informó que pondrá en marcha un plan para bajar el precio del diésel y mantener el de los alimentos y la gasolina regular.

“Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y diésel, la gasolina estaría sobre 30 (pesos) y el diésel sobre 32 pesos el litro”, dijo Sheinbaum.

Además, explico que “como los precios de la gasolina y diésel se fijan internacionalmente para todos los países, aun cuando nosotros producimos la mayoría de lo que consumimos, se fija de manera internacional”.

Explicó que se apoyó el precio de la gasolina magna, “no puede pasar de 24 pesos, que es como venía desde el año pasado. Ahí estamos apoyando con casi 6-7 pesos el litro de gasolina, es decir, quitar impuestos que normalmente se cobran asociados a precios de los combustibles y ya no se recibe por parte del erario pero apoyamos a las familias”.

En el caso del diésel, dijo que “apenas se pudo llegar a un acuerdo de 28 (pesos por litro), pero queremos bajarlo más. Esta semana tendré una reunión con todos los gasolineros, ya se reunieron Hacienda, Pemex, Profeco”.

La mandataria nacional dijo que “otras razones han impactado en el precio de los productos, por ejemplo, jitomate y carne de res. Mucho tiene que ver también con que se aprovechan muchos comercializadores, no solo es que hubo heladas en diciembre en Florida, sino que muchos intermediarios y comercializadores de los productos (están especulando)”.

“Esta semana me reuniré con comercializadores que están entro del PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía), incluiremos a productores porque no puede subir la canasta básica, habrá razones temporales que pondrán el precio más alto, pero nadie se puede aprovechar de la producción actual”

Sheinbaum Pardo enfatizó en que esta semana se reunirá con los integrantes del PACIC “para que no suba la canasta básica”, pero aclaró que también buscará que el precio de otros productos “que no están ahí también (mantengan precios), como frutas verduras, legumbres y no hay razón para esto”.

“Vamos a dedicar mucho tiempo para apoyar a la economía de las familias”, aclaró.

Sheinbaum Pardo señaló que "hemos estado apoyando con el diésel, el acuerdo era que no subiera de 28.28, que de por sí ya es alto, y ahora que iba de recorrido por Puebla y Tlaxcala algunas gasolineras a 30 pesos el diésel, ¿cómo? Si se está utilizando recursos de mexicanos para apoyar y de todas maneras mantienen precios altos".

"Me parece muy bien lo que hará Profeco de poner lonas que dicen 'no compres aquí' porque el precio está muy alto, está en las funciones de la Profeco y lo vamos a hacer, porque no puede ser que se aprovechen unos para enriquecerse", dijo.

Por último, anunció que "se está a punto de llegar al acuerdo de que bancos no cobren comisión por pagar con tarjeta en gasolineras. Se está llegando a un acuerdo para que no se cobre la comisión por uso de la maquinita".