¿EUA Cerró el Estrecho de Ormuz? Esto Pasó en Medio Oriente tras Advertencia de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo, en N+ te detallamos qué pasó luego de su advertencia.

Aunque no se trata de un cierre absoluto confirmado en todos sus términos, la medida sí implica una fuerte restricción al tránsito marítimo.

Video: Trump Anunció Bloqueo del Estrecho de Ormuz tras Fracaso con Irán

El plan fue comunicado luego del colapso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que se prolongaron durante 21 horas en Islamabad, Pakistán, sin lograr acuerdos. Estas conversaciones buscaban sostener un alto el fuego de dos semanas, alcanzado después de 40 días de conflicto a gran escala.

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¿Qué pasará con el bloqueo en el estrecho de Ormuz?

De acuerdo con lo que se ha informado, el bloqueo en el estrecho de Ormuz estaría programado para entrar en vigor este lunes a las 14:00 GMT.

El operativo que entrará en vigor este lunes estará dirigido principalmente a limitar el tránsito de embarcaciones vinculadas a Irán.

En ese sentido, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) indicó que la restricción aplicará a buques que entren o salgan de puertos iraníes, aunque se mantendría el paso para embarcaciones con destino a otros países.

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