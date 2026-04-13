Precio de Canasta Alimentaria Sube por Arriba de la Inflación: ¿Cuánto Cuesta?
N+ Mónica Garduño
Esto cuesta la canasta alimentaria en la zona rural y urbana, luego de que subió de precio por arriba de la inflación durante marzo
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Durante marzo de 2026, la canasta alimentaria subió de precio por arriba de la inflación. Te decimos cuánto cuesta, en la zona rural y urbana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- El costo de la canasta alimentaria subió 8.1% en ciudades y 7.6% en zonas rurales en marzo, ambas por encima de la inflación.
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¿Cuánto cuesta la canasta alimentaria?
En marzo de este año, una persona necesitó mil 940.37 pesos para adquirir su canasta alimentaria en el ámbito rural y 2 mil 571.18 pesos en el urbano, según datos de las Líneas de Pobreza, elaborados por el INEGI.
El comportamiento anual fue distinto entre campo y ciudad:
- En las zonas rurales se registró un incremento de 7.6 por ciento.
- En las ciudades alcanzó el 8.1 por ciento.
En ambos casos, el incremento superó la inflación general anual de 4.6 por ciento al ubicarse 3 puntos porcentuales por encima en el ámbito rural y 3.5 en el urbano.
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Con información de N+
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