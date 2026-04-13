Precio de Canasta Alimentaria Sube por Arriba de la Inflación: ¿Cuánto Cuesta?

Durante marzo de 2026, la canasta alimentaria subió de precio por arriba de la inflación. Te decimos cuánto cuesta, en la zona rural y urbana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El costo de la canasta alimentaria subió 8.1% en ciudades y 7.6% en zonas rurales en marzo, ambas por encima de la inflación.

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¿Cuánto cuesta la canasta alimentaria?

En marzo de este año, una persona necesitó mil 940.37 pesos para adquirir su canasta alimentaria en el ámbito rural y 2 mil 571.18 pesos en el urbano, según datos de las Líneas de Pobreza, elaborados por el INEGI.

El comportamiento anual fue distinto entre campo y ciudad:

En las zonas rurales se registró un incremento de 7.6 por ciento.

En las ciudades alcanzó el 8.1 por ciento.

En ambos casos, el incremento superó la inflación general anual de 4.6 por ciento al ubicarse 3 puntos porcentuales por encima en el ámbito rural y 3.5 en el urbano.

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