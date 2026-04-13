La Gorila Más Vieja Cumple 69 Años: Así Fue el Festejo de Fatou

Fatou, la gorila más vieja del mundo, que vive en cautividad, celebra hoy, 13 de abril de 2026, su cumpleaños 69 con un gran festejo, en el zoológico de Berlín.

Pero no hubo tarta de cumpleaños, ya que el azúcar no es saludable para esta primate de edad avanzada, pero sí disfrutó de tomates cherry, remolacha, puerros y lechuga.

Fatou, una gorila de las llanuras occidentales, llegó a lo que entonces era Berlín Occidental en 1959. Se cree que tenía unos 2 años en aquel momento, aunque se desconoce su fecha de nacimiento exacta; el 13 de abril es la fecha designada como su cumpleaños. Los gorilas pueden vivir entre 35 y 40 años en libertad y más tiempo en cautividad.

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Fatou mantiene distancia con otros gorilas

Fatou se convirtió en la residente más anciana del zoológico en 2024, tras la muerte de Ingo, el flamenco. Se cree que el ave tenía al menos 75 años y había vivido en el zoológico desde 1955.

Es probable que Fatou naciera en libertad en África occidental, pero la historia cuenta que un marinero francés se la llevó de África y la intercambió para saldar su cuenta de bar en Marsella, Francia, según el Libro Guinness de los Récords. Según se informa, un comerciante de animales francés la vendió posteriormente al zoológico.

En la actualidad, Fatou vive en un recinto propio y, dada su avanzada edad, prefiere mantener las distancias con los demás gorilas del zoológico. Ha perdido los dientes y padece un poco de artritis y pérdida de audición.

Pero Christian Aust, supervisor de primates del zoológico de Berlín, afirma que se lleva bien con los cuidadores, aunque sigue siendo un poco testaruda.

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Con información de N+

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