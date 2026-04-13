Se Espera Derrama Económica Histórica por Mundial 2026 en CDMX: Giros con Más Beneficio

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) previó una derrama económica histórica por el Mundial 2026, e incluso señaló que puede marcar un antes y un después para la economía de la capital mexicana.

En un comunicado, el organismo dio a conocer el monto estimado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como los giros que tendrían mayores beneficios en el marco de la justa deportiva, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, y cuya inauguración será en la CDMX.

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Derrama económica histórica

La Canaco CDMX previó una derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos, así como la llegada de un millón 168 mil turistas y la posible generación de entre 70 mil y 90 mil empleos.

“La derrama será histórica, pero el verdadero reto es que ese beneficio llegue a toda la ciudad: al hotel, al restaurante, al comercio de barrio, al mercado, al transportista y a la empresa familiar que todos los días sostienen la economía local, por lo que el comercio capitalino debe prepararse desde ahora”, expresó.

Según Vicente Gutiérrez Camposeco, presiente del organismo empresarial, el Mundial puede marcar un antes y un después para la economía, pues advirtió que no solo se está hablando de futbol, sino también de inversión, turismo, consumo, empleo “y de una oportunidad histórica para demostrar que la capital está lista para competir y crecer ante los ojos del mundo”.

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¿Dónde habrá mayor captación de recursos?

De acuerdo con las estimaciones de la Canaco CDMX, el gasto promedio por turista será de 22 mil 500 pesos, lo que anticipa una temporada de alta actividad económica para los sectores vinculados al turismo y al consumo. Estos son los giros con mayor derrama económica estimada:

Hospedaje : 10 mil 512 millones de pesos.

: 10 mil 512 millones de pesos. Entretenimiento : 4 mil 493 millones de pesos.

: 4 mil 493 millones de pesos. Comercio al por menor: 3 mil 915 millones de pesos.

3 mil 915 millones de pesos. Alimentos y bebidas: 3 mil 758 millones de pesos.

3 mil 758 millones de pesos. Transporte: 3 mil 600 millones de pesos.

Gutiérrez Camposeco advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una oportunidad histórica que deben aprovechar con visión y estrategia, al tiempo que se fortalece el consumo de productos y servicios nacionales bajo el mensaje: “Lo hecho en México siempre gana”.

Además, identificó tres grandes áreas de oportunidad:

Fortalecimiento de empresas familiares. Capacitación digital y competitividad. Afianzamiento del turismo, la hospitalidad y el consumo local.

“El Mundial no puede ser solo una celebración de unos días. Debe ser una plataforma para fortalecer al comercio de la Ciudad de México, generar empleo y construir un legado económico duradero”, agregó.

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Con información de N+.

spb