Champions League 2026: ¿Qué Necesitan Real Madrid y Barcelona para Clasificar a Semifinales?

Esta semana se definirán a los cuatro equipos clasificados para las semifinales de la UEFA Champions League 2026. Luego de los partidos de ida de los cuartos de final, dos de los clubes más grandes de Europa podrían quedar eliminados, pues tanto Real Madrid como FC Barcelona obtuvieron resultados negativos y ahora ambos deberán jugarse la vida en los duelos de vuelta para seguir con la esperanza de conquistar el máximo título a nivel de clubes en el Viejo Continente.

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Real Madrid, el máximo ganador en la historia del torneo, perdió como local ante el Bayern Múnich por marcador de 1-2. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no atraviesa un buen momento en LaLiga de España, en donde lleva dos partidos seguidos sin ganar. Esto ha provocado que el cuadro merengue se aleje de la pelea por el título, pues actualmente está a 9 puntos del Barça.

Por su parte, el Barcelona fue derrotado en su propio estadio por el Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions. Ese compromiso quedó 0-2 en favor de los 'colchoneros' y aunque el equipo culé llega como líder absoluto de la liga española, tienen una deuda pendiente con su afición a nivel continental pues la última vez que el Barça ganó la Champions fue en 2015.

¿Qué necesita el Real Madrid para avanzar a semifinales de la Champions League?

Luego de la derrota por 1-2 ante el Bayern en el partido de ida, el Real Madrid necesita ganar en territorio alemán para evitar la eliminación. Aquí te dejamos los escenarios que clasificarían o eliminarían al equipo merengue de la Champions League 2026:

Si Real Madrid gana por un gol de diferencia, el partido se iría a tiempos extra y de ser necesario, a penales

Si Real Madrid gana por dos o más goles de diferencia, clasificará a semifinales

Si el partido termina en empate, Real Madrid quedará eliminado

Si Bayern Múnich gana por cualquier marcador, Real Madrid quedará eliminado

¿Qué necesita el FC Barcelona para no quedar eliminado de la Champions League?

El FC Barcelona enfrenta un escenario complicado de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Luego de haber caído 0-2 ante el 'Atleti', esto es lo que necesita el Barça para no quedar eliminado:

Si Barcelona gana por un gol de diferencia, quedará eliminado

Si Barcelona gana por dos goles de diferencia, el partido se iría a tiempos extra y de ser necesario, a penales

Si Barcelona gana por tres o más goles de diferencia, clasificará a semifinales

Si el partido termina en empate, Barcelona quedará eliminado

Si Atlético de Madrid gana por cualquier marcador, Barcelona quedará eliminado

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DB