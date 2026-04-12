¡Legendario! Rory McIlroy Gana el Masters de Augusta por Segundo Año Consecutivo

El Masters de Augusta 2026 no fue solo un torneo de golf; fue la consagración definitiva de una leyenda de este deporte. En una jornada dominical cargada de tensión en Georgia, Rory McIlroy se enfundó su segunda chaqueta verde consecutiva, firmando una tarjeta final que lo ratifica como el monarca absoluto de Magnolia Lane. Con esta victoria, el norirlandés no solo defiende su título, sino que entra en el Olimpo más exclusivo de este deporte.

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McIlroy en compañía de gigantes del golf

La magnitud de lo conseguido por McIlroy es difícil de procesar. Al ganar esta edición del Masters de Augusta, Rory se convierte en apenas el cuarto golfista en la historia en lograr el "back-to-back" en Augusta National. Se une así a un podio de dimensiones épicas junto a Jack Nicklaus (1965-66), Nick Faldo (1989-90) y Tiger Woods (2001-02). En ese sentido, tenido que pasar 24 años para que el mundo del golf volviera a ser testigo de una defensa de título exitosa en el primer Major del año.

Así fue la victoria de Rory McIlroy en Augusta

El camino hacia la gloria no fue sencillo. McIlroy inició la ronda final con una ventaja mínima, acechado por figuras que no dieron tregua. Sin embargo, su maestría en el Amen Corner (hoyos 11, 12 y 13) fue el factor diferencial. Mientras sus rivales sufrían con las rachas de viento traicioneras, Rory ejecutó golpes de aproximación quirúrgicos y mantuvo el temple sobre el green.

El norilandés incluso llegó a ir perdiendo por varios golpes tras cometer un doble bogey en el hoyo 4 y otro bogey en el 6. Sin embargo, terminó con una tarjeta de 71 golpes (uno bajo par) para una victoria por un golpe sobre Scottie Scheffler.

"Simplemente no puedo creer que haya esperado 17 años para conseguir una chaqueta verde, ¡y ahora gano dos seguidas!", dijo McIlroy. "Creo que toda mi perseverancia en este torneo de golf a lo largo de los años realmente ha comenzado a dar sus frutos. Fue un fin de semana difícil. Hice la mayor parte del trabajo el jueves y el viernes".

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DB