André-Pierre Gignac y 'Hormiga' González Protagonizan Emotivo Momento Tras el Tigres vs Chivas

El pasado sábado 11 de abril se jugó el partido Tigres vs Chivas, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX, en el Estadio Universitario de Nuevo León. El encuentro terminó con un total de cinco anotaciones y una goleada en favor de los locales, pues el cuadro felino ganó 4-1 ante el Rebaño. Sin embargo, uno de los mejores momentos para la afición se dio lejos del césped, pues al finalizar el encuentro André-Pierre Gignac y Armando 'Hormiga' González protagonizaron un emotivo momento.

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En redes sociales circuló un video en el que se puede apreciar al histórico goleador de los Tigres saludando al vigente campeón de goleo de la Liga MX. En ese encuentro, Gignac le pidió al atacante de Chivas una foto para su hijo, quien posó a un lado de González mientras el francés les tomaba la fotografía con un teléfono.

La 'Hormiga' González busca el bicampeonato de goleo

A pesar de que las Chivas cayeron de visita en el 'Volcán', siguen como líderes del Clausura 2026 con 31 puntos. Además, la afición rojiblanca tiene en Armando González a una de las grandes figuras del futbol mexicano, pues el atacante de 22 años de edad es el vigente campeón de goleo de la Liga MX y, en el presente torneo, es el líder anotador.

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Aunque no logró anotar en la Jornad 14, la 'Hormiga' González lleva 12 goles en lo que va del certamen y está uno por encima de Joao Pedro.

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DB