¿Quién es Marie-Louise Eta? La Primera Mujer Entrenadora en las Cinco Grandes Ligas de Europa

Marie-Louise Eta ha hecho la historia en el futbol al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en una de las cinco grandes ligas de Europa: España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. A sus 34 años de edad, la estratega alemana asumirá la dirección técnica del Unión Berlín de forma interina, hasta el final de la presente temporada, marcando un hito de proporciones históricas en el deporte.

El objetivo principal de la entrenadora será luchar por la permanencia en la Bundesliga, pues a falta de cinco jornadas su equipo apenas está siete puntos fuera de la zona de descenso. El anuncio oficial del equipo masculino del Union, informó que el club "será liderado hasta final de temporada por Marie-Louise Eta, actual técnica del Sub-19 y futura entrenadora del conjunto femenino". "Una de nuestras fortalezas es estar unidos. Estoy convencida de que conseguiremos los puntos que nos faltan en estos partidos", dijo la directora técnica.

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¿Quién es Marie-Louise Eta?

Antes de su nombramiento como entrenadora interina del equipo varonil, Marie-Louise Eta estuvo al frente del equipo Sub-19 del Unión Berlín, aunque ya había tenido experiencia con el primer equipo masculino, al ser asistenta. Sin embargo, antes de comenzar su trayectoria como estratega, Eta desarrolló una carrera como futbolista profesional en equipos como el Werder Bremen, el Hamburgo, el BV Cloppenburg y el Turbine Potsdam, con el que conquistó la Champions League Femenil en 2010. Se retiró a los 26 años de edad.

En 2018 fue entrenadora del equipo juvenil del Werder Bremen, institución en la que permaneció hasta 2022. Un año después se incorporó a las filas del Unión Berlín, donde ha sido entrenadora de categorías inferiores y asistenta en el primer equipo. Ahora, será la directora técnica principal.

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En la temporada 2023-24, Eta se convirtió en la primera entrenadora asistenta en la historia de la Bundesliga, formando parte del cuerpo técnico de Nenad Bjelica. En enero de 2024 dirigió su primer encuentro oficial como encargada principal del equipo varonil, esto tras la sanción de tres partidos impuesta a Bjelica. En aquella ocasión, con Eta al frente del equipo, el Unión Berlín se impuso por 1-0 al SV Darmstadt.

La decisión de nombrarla como entrenadora interina se dio luego de la destitución del entrenador Steffen Baumgart, después de la derrota del equipo ante el sotanero de la Bundesliga, el Heindenheim. En ese sentido, Unión Berlín atraviesa una preocupante racha, pues sólo tiene una victoria en los últimos seis partidos y apenas dos triunfos en la primera división de Alemania en 14 compromisos disputados en lo que va del 2026.

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DB