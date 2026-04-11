¿Cuándo Comienza el Play-In de la NBA? Fecha de Partidos, Equipos y Formato

La temporada regular de la NBA está llegando a su final. Este domingo 12 de abril se jugarán los últimos partidos de la campaña, dando paso al comienzo de la postemporada con el Play-In.

Este torneo otorga los últimos cuatro cupos a Playoffs, dos por conferencia, y si aún no sabes cuándo empieza, qué equipos juegan o el formato de competición, aquí te explicamos todo lo que debes saber.

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¿Cuándo empieza el Play-In de la NBA 2026?

El Play-In de la NBA es un mini torneo de repechaje para definir a los últimos dos equipos clasificados a Playoffs de cada conferencia. En ese sentido, los primeros seis lugares en el Este y el Oeste, avanzan de manera directa a la primera ronda. Sin embargo, del lugar 7 al 10, se clasifican para el Play-In.

El séptimo lugar de cada conferencia recibe en casa al octavo para un partido único. El ganador avanza como séptimo sembrado y se mide al segundo lugar en la primera ronda de Playoffs. El perdedor de ese duelo se enfrenta al ganador del partido entre el noveno y décimo para definir quién se ve las caras con el primer lugar de la conferencia.

Este 2026, el Play-In se jugará del martes 14 al viernes 17 de abril. Ese día se sabrán por completo los cruces para la primera ronda de los Playoffs.

¿Qué equipos están clasificados al Play-In de la NBA 2026?

Este 2026, estos son los equipos clasificados al Play-In de la NBA.

Conferencia Oeste:

Phoenix Suns (7º)

Portland Trail Blazers (Puede terminar 8º o 9º)

Los Angeles Clippers (Puede terminar 8º o 9º)

Golden State Warriors (10º)

Conferencia Este:

Toronto, Orlando y Philadelphia aún pueden entra directo a Playoffs como sexto lugar, los otros dos equipos entrarán como 7° y 8° de la tabla

Charlotte y Miami se disputan el 9º y 10º lugar

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DB