Sin Santi Gimenez el Milan se va Goleado y se Aleja del Título en Italia

Santiago Gimenez se encuentra intentando retomar el ritmo luego de la lesión que lo dejó apartado de las canchas en los últimos meses. El delantero mexicano ya está de nuevo en las convocatorias del AC Milan, pero este sábado 11 de abril se quedó en la banca por decisión técnica, en lo que fue una derrota por marcador de 0-3 ante el Udinese.

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El conjunto rossoneri cayó goleado en la Jornada 32 de la Serie A italiana. Con esta derrota, el equipo de Santi Gimenez se queda en el tercer lugar de la tabla, ahora a 9 puntos del Inter, que ocupa la primera posición con 72 unidades. El Milan, con la derrota se queda con 63 puntos y ahora deberá enfocarse en conceder espacio a que la Juventus lo alcance.

Santiago Gimenez no tuvo minutos

A pesar de que el Milan necesitaba atacar en el segundo tiempo, Massimiliano Allegri no le dio minutos a Santi Gimenez. El atacante mexicano, que apenas ha jugado en un par de encuentros desde su lesión, ha tenido poca actividad en este año y con la temporada italiana cerca de terminar, deberá apretar para retomar algo de ritmo competitivo si quiere formar parte de la lista final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Debido a la lesión y al bajón de juego que tuvo a principio de la campaña, Gimenez no registra ninguna anotación en la Serie A y esta temporada únicamente tiene un gol, el cual lo marcó en la Copa Italia.

A la liga italiana le quedan solamente seis jornadas, por lo que aunque el Milan aún tiene posibilidades matemáticas de aspirar algo título, deberá contar con la complicidad del Inter y del Napoli, quienes se encuentran por encima en la tabla.

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DB