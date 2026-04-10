Femexfut Firma Acuerdo de Colaboración con la Real Federación Española de Futbol

Este viernes 10 de abril el presidente de la Federación Mexicana de Futbol recibió a su homólogo español en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para firmar un convenio de colaboración entre ambas instituciones para impulsar el desarrollo del balompié.

Durante su visita al CAR, el responsable de la Real Federación Española de Futbol, Rafael Louzán, externó: "Nos sentimos en casa. El talento lo dan los jugadores, pero hay que darles la herramientas y para eso firmamos este acuerdo".

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Louzán fue acompañado a Mikel Arriola, comisionado presidente de la FMF, durante un recorrido por las renovadas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, que es donde se concentra la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 que arranca el próximo 11 de junio.

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¿En que consiste el acuerdo firmado entre la Femexfut y la Real Federación Española de Futbol?

El acuerdo sellado por la FMF y la RFEF es para la capacitación de entrenadores, árbitros y personal técnico, mismas que se realizará a través de distintas prácticas que ambas instituciones ejecutarán.

Dicho convenio también incluye la posibilidad de realizar encuentros de preparación entre selecciones femeninas y varoniles de distintas categorías.

Mikel Arriola, en su oportunidad, señaló que “hoy en el Centro de Alto Rendimiento, la FMF y la Real Federación Española de Futbol formalizamos una alianza estratégica para potenciar el crecimiento de nuestro deporte”.

Y añadió que se trata de “un convenio que impulsa la formación de entrenadores, el desarrollo arbitral y partidos entre Selecciones Nacionales. Este acuerdo que también refuerza puentes para el intercambio de mejores prácticas y la exportación de jugadores a Europa, suma esfuerzos globales para elevar el nivel competitivo y administrativo del futbol mexicano”.

Del mismo modo Arriola dejó asentado que "la Federación Mexicana de Futbol se enorgullece de recibir en este Centro de Alto Rendimiento al presidente de la RFEF, Rafael Louzán. Agradecemos su visita y la firma de este convenio que es muy importante por la necesidad que tenemos de promover la capacitación y el desarrollo de las mejores prácticas, además de la exportación de jugadores a Europa".

Hay que señalar que Rafael Louzán llegó a México para promover el partido de preparación que España disputará ante Perú el próximo 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, de cara a su participación en el Mundial 2026.

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Con información de N+

RGC