Rangers Presumen Uniforme que Honra la Herencia Mexicana en Texas

Para la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB), el equipo de los Rangers de Texas usarán un uniforme alternativo en la Grandes Ligas: se trata de una franela que celebra la herencia mexicana del estado y con el que buscan conectar con los fanáticos latinos.

Así lo hizo saber el equipo a través de un comunicado, en el que el vicepresidente de marketing de los Rangers, Travils Dillon, expuso además que el equipo busca alimentar "una relación recíproca y auténtica" con los seguidores hispanos.

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La nueva franela de los Rangers tiene varias particularidades, entre las que destacan las siguientes:

Primero deja ver la palabra “Tejas” en el frente, con letras blancas.

En la manga tiene la imagen del estado pero simulando el papel picado con el que se adornan los festejos patrios.

El uniforme es de color rojo cochinilla, que hace alusión al colorante natural que se usa tradicionalmente en México.

Los Rangers también simularon el papel picado con el que se adornan los festejos patrios en México. Foto X: @Rangers

Texas Rangers Presumen Uniforme que Honra Herencia Mexicana: ¿Cuál Es el Guiño que Añadieron?

Por si fuera poco, el uniforme incorpora un patrón inspirado en el traje de charro que recorre los ribetes de las mangas y del pantalón, además de estar presente en el interior del cuello de la camiseta, en el cinturón, las medias y el interior de la gorra.



Dicho diseño retoma elementos del traje tradicional del charro mexicano, ampliamente reconocido también en los trajes de mariachi, señaló la Major League Baseball (MLB) en un comunicado.

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Así que con esos elementos, el equipo quiere rendir homenaje a la cultura tejana. "Hay una gran mezcla de mexicoamericanos aquí en Texas. La idea es celebrar la cultura" del estado, expresó Daisy Rincón, encargada de marketing multicultural de los Texas Rangers.

Los Rangers estrenarán su nueva franela el próximo 24 de abril y la usarán todos los viernes, cuando al equipo le toque jugar como local.

De acuerdo con datos oficiales de la Oficina del Censo, los latinos conforman el 40.2% de la población de Texas, convirtiéndolos en el grupo étnico mayoritario del estado, que es el segundo más poblado de territorio estadounidense, con más de 31 millones de habitantes.

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Con información de N+

RGC





