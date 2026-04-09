América vs Cruz Azul: ¿Quién Es el Árbitro que Pitará en el Clásico Joven del Clausura 2026?

El Torneo Clausura 2026 ya entró en la recta final y uno de los juegos más atractivos de la Jornada 14 es el América vs Cruz Azul, que se disputará en el recién renovado Estadio Banorte.

Tanto Las Águilas como La Máquina llegan a este duelo con asignaturas pendientes, luego de que los resultados en las últimas fechas no han sido los esperados.

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Cruz Azul, por ejemplo, lleva varias semanas sin conseguir una victoria: en la Jornada 11 empató 2-2 con Pumas, luego igualó 1-1 con Mazatlán y el pasado fin de semana cayó 2-1 ante el Pachuca.

A eso hay que agregarle que a media semana, en la Concachampions 2026, fue goleado 3-0 por el LAFC en el partido de cuartos de final. Así que el conjunto celeste suma 4 juegos, sumando ambos torneos, sin conocer la victoria.

Pese al bajón en la Liga MX, el equipo cementero se mantiene en la parte alta de la tabla con 27 unidades: en segundo lugar, sólo debajo de las Chivas (31 puntos).

Mientras que el América ha tenido altibajos en las semanas recientes: en el Torneo Clausura 2026 lleva dos semanas sin victoria: en la Jornada 12 cayó 1-0 ante los Pumas, ocho días después empató 1-1 con el colero Santos Laguna.

En cinco fechas de la Liga MX 2026 lleva dos triunfos, un empate y dos derrotas. Actualmente se encuentra en el escalón 6 con 18 unidades, así que ya no se puede dar el lujo de perder puntos si aspira a la Liguilla: le siguen de cerca al menos 5 equipos.

Las Águilas, además, también disputan la Concachampions 2026: el pasado martes 7 de abril empató 0-0 con el Nashville en territorio estadounidense. No pudo anotar como visitante y eso le puede pasar factura en la vuelta de cuartos de final.

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Árbitro para el América vs Cruz Azul 2026: ¿Quién Pitará el Clásico Joven en el Estadio Banorte?

Así que, una vez repasado lo anterior, el partido América vs Cruz Azul de la Jornada 14 será de alta tensión. Por lo que se requiere a un silbante acostumbrado a la presión. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya hizo la designación.

Este jueves 9 de abril la FMF dio a conocer que el árbitro elegido para pitar el América vs Cruz Azul en el renovado Estadio Azteca será Óscar Mejía, con gafete FIFA y quien justo esta semana cumplió 40 años de edad.

El árbitro Óscar Mejía García será auxiliado en las bandas por Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Jair de Jesús Sosa García, mientras que el cuarto árbitro será Jesús Rafael López Valle. Y en el VAR estarán Guillermo Pacheco Larios y Edgar Magdaleno Castrejón.

El partido América vs Cruz Azul se llevará a cabo el sábado 11 de abril en el Estadio Banorte de la CDMX. La cita para que ruede el balón es a las 21:05 horas (tiempo del centro de México).

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Con información de N+