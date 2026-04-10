Matías Almeyda Puede Regresar a la Liga MX: ¿Qué Equipos Mexicanos Quieren Contrartalo? 

Apenas ha pasado un par de semanas desempleado, pero el entrenador argentino Matías Almeyda ya tiene al menos tres equipos de la Liga MX interesados en sus servicios. El extimonel de Chivas volverá a dirigir a México si se lo propone.

Matías Almeyda, de 52 años de edad, era técnico del Sevilla español hasta el pasado 23 de marzo, fecha en la que fue cesado debido a los malos resultados: se fue con 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas en la campaña.

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Hay que recordar que el estratega argentino llegó al Sevilla procedente del futbol griego, luego de hacer campeón al AEK Athenas. Antes estuvo cuatro años en el San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS).

En México, Matías Almeyda es recordado por su exitosa gestión al frente de las Chivas del Guadalajara, equipo al que llevó a conseguir los títulos de Liga, Copa y Supercopa. El trofeo más celebrado fue el que levantó con el Rebaño Sagrado en el Torneo Clausura 2017. También logró coronarse en la Concachampions 2018, ante el Toronto FC.

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Si le interesa, el timonel argentino podrá volver pronto al futbol mexicano, ya que hay al menos tres equipos interesados en sus servicios. Dos de ellos son de los llamados “grandes” y el otro es un equipo que no escatima en presupuestos para reforzarse.

De acuerdo con medios especializados, el América es uno de los equipos que ya levantó el teléfono para saber si Almeyda está dispuesto a dirigir en la Liga MX 2026 de nueva cuenta. No hay que olvidar que Las Águilas no pasan por buen momento y la directiva analiza si el ciclo exitoso de André Jardine ya se cerró.

También Cruz Azul es otro de los clubes interesados en contar con Almeyda, ya que la paciencia para con Nicolás Larcamón empieza a agotarse luego de varias semanas con una baja de juego notable en el equipo: si pierde contra el América este sábado y es eliminado a media semana de la Concachampions por el LAFC, puede rodar su cabeza.

Y el tercer pretendiente de Almeyda es el club Monterrey, que ahora es dirigido de manera interina por Nico Sánchez tras el despido del entrenador español Domenec Torrent apenas en marzo pasado. Por ello es que los Rayados buscan a un timonel de experiencia que preferentemente conozca el futbol mexicano.

Lo que complica todo es que Matías Almeyda prefiere quedarse a seguir trabajando en Europa, sobre todo por temas familiares. Y no dudará en esperar una oferta de ese continente antes de apresurar su vuelta a la Liga MX.

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Con información de N+

RGC